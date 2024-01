Recette santé de navet à l’étouffée aux champignons et légumes

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr



Avant que les pommes de terre n’apparaissent dans le pays sous le règne de Pierre le Grand, le navet ou « repa » en russe était le produit principal de la table nationale. En réalité, les chroniques historiques montrent qu’une mauvaise récolte de navets aux XIe-XIIIe siècles était considérée comme un désastre équivalent aux catastrophes naturelles. Telle était l’importance de cet humble légume-racine.

Bien qu’ils soient faibles en calories, les navets regorgent de valeurs nutritionnelles. Ils sont riches en minéraux, en huiles essentielles et contiennent des niveaux élevés de vitamine C et de bêta-carotène. Leur faible teneur en sucre en fait également un excellent choix pour les personnes souffrant de diabète.

Les Russes ont toujours trouvé diverses façons de déguster les navets. Ils peuvent être cuits au four, bouillis, mijotés, consommés crus et ajoutés à divers plats et salades. Historiquement, un plat populaire était le repnik, un copieux mélange de navets râpés et de céréales. La repnitsa était quant à elle une soupe savoureuse à base de navets et de malt ou d’orge. Les navets étaient également ajoutés dans des tartes.

En Russie, les navets étaient considérés comme une « culture féminine », traditionnellement semée par des femmes qui pensaient qu’en le faisant, elles cédaient une partie de leur fertilité à la Terre Mère.

Les navets se sont également intégrés à la culture russe à travers des dictons et des proverbes. L’expression russe « Proсhtché parenoï repy », qui se traduit par « C’est plus facile qu’un navet cuit à la vapeur » reflète la facilité de cuisson de ce légume. Pourtant, cultiver une récolte de navets abondante et savoureuse n’était pas la chose la plus simple.

Aujourd’hui, je vous propose de cuisiner navet à l’étouffée avec des champignons et des légumes : c’est un plat russe classique qui nous permet d’apprécier pleinement la saveur de cet ingrédient.

Ingrédients pour 4 portions :

Olga Brovkina Olga Brovkina

navets – 4 petits morceaux

champignons frais – 500g (cèpes, girolles ou simplement champignons)

carottes – 2 pièces

huile végétale – 100ml

sel et poivre selon vos envies

Préparation :

Olga Brovkina Olga Brovkina

Tout d’abord, lavez soigneusement les navets et les carottes.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Épluchez ensuite les navets et les carottes et coupez-les en petits cubes.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Préparons maintenant les champignons. Nettoyez-les d’abord en enlevant toute saleté, puis rincez les champignons sous l’eau courante. Une fois propres, coupez-les.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Faites ensuite bouillir les champignons émincés dans de l’eau pendant quelques minutes. Cela aide à les cuire partiellement et rehausse leur saveur.

Préchauffez votre four à une température moyenne de 180-200℃. Dans une marmite en céramique ou allant au four, commencez à superposer les ingrédients. Commencez par une couche de navets coupés en dés, suivie d’une couche de carottes, puis d’une couche de champignons. Continuez ce processus de superposition jusqu’à ce que tous les ingrédients soient épuisés.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Versez l’huile végétale sur les ingrédients en couches. Assaisonnez de sel à votre convenance. Couvrez la marmite avec un couvercle ou du papier d’aluminium.

Placez la marmite couverte dans le four préchauffé. Laissez le plat mijoter au four pendant environ 1 à 1,5 heure. Vérifiez de temps en temps que les légumes cuisent uniformément et ajoutez un peu d’eau si nécessaire pour éviter qu’ils ne collent.

Une fois les navets tendres et tous les ingrédients bien cuits, sortez la marmite du four. Servez le navet bien chaud, garni éventuellement d’herbes fraîches. Priatnovo appetita !

Dans cet autre article, découvrez la recette du kholodets, cette gelée de viande russe.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.