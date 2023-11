Une pratique culinaire courante consiste à rôtir de la viande grasse avec des ingrédients acides afin de rendre le plat moins lourd. Selon ce principe, l’oie, le canard et le porc sont cuits avec des pommes ou diverses baies. Cependant, il est assez inhabituel de préparer une soupe de cette manière. Mais essayons!

Le mélange intrigant de pommes sucrées et de porc salé dans cette soupe russe plaira véritablement à tout le monde – et je dois admettre que je suis moi-même une grande fan. De plus, cette œuvre d’art culinaire peut être préparée dans des ustensiles de cuisine en fonte ; qu’il s’agisse d’une casserole sur un poêle à bois ou d’un chaudron sur un feu de camp. Cependant ce plat peut aussi être cuit rapidement dans le confort d’une cuisine moderne à l’aide d’une poêle en fonte robuste ou même d’une simple marmite.

La soupe aux pommes et au porc est copieuse et parfumée, ce qui en fait le plat réconfortant idéal pour les journées grises de novembre et décembre, lorsque les pommes et les oignons ont été récoltés. C’est aussi la saison où les porcs étaient traditionnellement abattus en Russie. Désormais, contrairement à nos grands-mères, nous pouvons acheter les ingrédients nécessaires au magasin.

La cuisine russe ancienne démontre un talent pour combiner les ingrédients de manière non conventionnelle qui pourrait surprendre aujourd’hui. Même si beaucoup d’entre nous connaissent le concept consistant à associer des viandes grasses avec des éléments acides pour rehausser la saveur du plat, il est assez inhabituel d’utiliser cette approche pour préparer une soupe. Cependant, grâce à cette combinaison, la soupe est mieux digérée et a une saveur légèrement aigre. Tout est bon mais avec modération. Goûtez-la vous-même.

Ingrédients pour 4 portions :

porc – 500g

oignon – 1 pièce

pommes de terre – 2 pièces

carotte – 1 pièce

poireau (parties blanche et vert clair) – 1 pièce

pommes – 300g

huile végétale

sel et poivre

Préparation :

Commençons par couper le porc en petits morceaux.

Faites chauffer une poêle à feu moyen-vif et ajoutez un peu d’huile végétale. Placez délicatement les morceaux de porc dans l’huile chaude et faites-les cuire jusqu’à ce qu’ils soient dorés et bien cuits. Cela devrait prendre environ 10 à 15 minutes. Retirez le porc de la poêle et réservez-le.

Hachez finement 1 gros oignon et ajoutez-le à la poêle. Faites le revenir jusqu’à ce qu’il devienne translucide et légèrement caramélisé, ce qui devrait prendre environ 5 minutes. Retirez-le de la poêle et réservez-le.

Épluchez et coupez les pommes de terre et la carotte. Mettez-les de côté.

Placez le porc frit dans une grande marmite. Ajoutez de l’eau et portez à ébullition. Réduisez le feu et laissez mijoter environ 30 minutes. Maintenant, ajoutez au porc mijoté les oignons sautés, suivis des pommes de terre et des carottes préparées. Continuez la cuisson pendant encore 15 à 20 minutes ou jusqu’à ce que les légumes soient tendres.

Pendant que le porc et les légumes mijotent, coupez les pommes en petits morceaux et réservez-les. Coupez les parties blanches et vert clair du poireau en fines tranches.

Ajoutez un peu d’huile dans une autre poêle et faites-la chauffer à feu moyen-vif. Ajoutez-y le poireau et les pommes. Faites-les revenir ensemble pendant plusieurs minutes ou jusqu’à ce que les pommes deviennent tendres et légèrement caramélisées.

Une fois les pommes et les poireaux prêts, ajoutez-les dans la marmite avec le porc et les légumes. Laissez la soupe mijoter encore 10 minutes pour permettre à toutes les saveurs de se mélanger. Pendant ce temps, vous pouvez ajuster le sel et le poivre selon votre goût.

Une fois que la soupe est bien cuite et que tous les ingrédients sont tendres, elle est prête à être servie. Versez-la dans des bols et savourez le délicieux mélange de saveurs !

Priatnovo appetita !

