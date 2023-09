Bortsch aux algues d’Extrême-Orient: une version dépaysante d’une soupe emblématique

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Lorsque nous pensons au bortsch traditionnel, on voit apparaître devant nos yeux une soupe copieuse à base de betterave, servie avec de la crème fraîche et accompagnée de pain de seigle. Cependant, la diversité des régions de la Russie a donné naissance à de nombreuses versions de ce plat aimé de tous. L’une d’elles, le bortsch aux algues d’Extrême-Orient, a une histoire fascinante.

Son histoire remonte au milieu du XIXe siècle, lorsque des immigrants de la partie européenne de la Russie ont commencé à s’installer en Extrême-Orient. Cette vague migratoire a commencé avec les militaires et les cosaques. Cependant, le catalyseur le plus important a été l’abolition du servage en 1861, qui a rendu possible l’installation dans les régions de l’Amour et du Primorié de « paysans sans terre et de gens entreprenants de toutes classes prêts à se déplacer à leurs propres frais ».

Cette vague de colons a provoqué l’apparition de plusieurs villages et colonies cosaques dans la région. Ils ont apporté leurs traditions culinaires, qui ont fini par se mêler aux saveurs locales d’Extrême-Orient.

Ce bortsch inhabituel se distingue par le fait que les ingrédients locaux en constituent la pièce maîtresse, en particulier les algues. Cette plante sous-marine riche en nutriments prospère dans les eaux côtières d’Extrême-Orient.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, dans un contexte de pénurie alimentaire, la population locale a dû rechercher de nouvelles sources de nourriture et l’on a réalisé que les algues pouvaient constituer une bonne alternative à la nourriture provenant de la terre. Le bortsch aux algues qui en résulte, fusion de la culture locale et des ressources disponibles, est devenu une carte de visite de la région.

Malgré ses ingrédients non conventionnels, le bortsch aux algues d’Extrême-Orient surprend par ses saveurs subtiles et harmonieuses. La simple fait de penser au goût des algues provoque chez certains un haut-le-cœur. Et pourtant, il est difficile de le distinguer parmi la richesse des autres ingrédients. Par conséquent, même ceux qui ne se sont pas de grands amateurs d’algues peuvent se détendre et savourer ce plat.

Ingrédients pour une casserole de 3 litres :

algues - 200 grammes

betterave - 1

carotte - 1

oignon - 1

pommes de terre - 3

coulis de tomate - 1 cuillère à soupe

jus de tomate - 200 ml (ou 2 tomates)

haricots en conserve à la sauce tomate - 1 boîte de conserve

bœuf avec os - 300 grammes

vinaigre - 1 cuillère à café

sucre - 1 cuillère à café

sel au goût

eau - 3 litres

feuilles de laurier - 3

Préparation :

Commençons par le bouillon de viande. Lavez soigneusement la viande et coupez-la en petits morceaux.

Placez la viande dans une grande casserole et versez-y 3 litres d’eau. Ajoutez quelques feuilles de laurier et une pincée de sel. Faites cuire la viande à feu doux pendant environ une heure, en laissant les saveurs se mélanger et la viande devenir tendre. Écumez toutes les impuretés qui remontent à la surface.

Pendant que la viande mijote, préparons les légumes. Épluchez et coupez l’oignon en petits cubes. Coupez la carotte en fines lanières et la betterave en petits cubes. Épluchez les pommes de terre et coupez-les en petits morceaux.

Passons maintenant à la base de tomates. Dans une autre poêle, faites chauffer une petite quantité d’huile à feu moyen. Ajoutez les oignons émincés et faites-les revenir jusqu’à ce qu’ils deviennent translucides.

Ajoutez les carottes et continuez à les faire frire jusqu’à ce qu’elles deviennent tendres.

Ajoutez enfin les dés de betterave. Versez le jus de tomate (ou passez au mixeur des tomates fraîches) et le coulis de tomates.

Laisser mijoter le mélange jusqu’à ce qu’il épaississe et que les légumes soient complètement cuits. Salez au goût, puis ajoutez le vinaigre et le sucre pour obtenir une saveur équilibrée. Bien mélanger.

Combinons maintenant les ingrédients. Une fois que la viande dans le bouillon est tendre, ajoutez le mélange de tomates et de légumes au bouillon de viande. Bien mélanger pour combiner toutes les saveurs.

Ajoutez les algues et les haricots en conserve au bortsch.

Laissez mijoter encore 5 minutes pour permettre aux algues d’absorber les saveurs et de devenir tendres.

Il est temps de servir ! Versez le bortsch dans des bols. Garnir d’une cuillerée de crème fraîche, si désiré.

Savourez votre bortsch maison !

