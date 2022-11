Recette de la skoblianka, ce plat de viande tant apprécié des cosaques

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Dans la cuisine russe, la skoblianka était un plat traditionnel dont la préparation était relativement rapide. Son nom vient du verbe « skoblit’ », c’est-à-dire « racler », conformément à la technique de cuisson de la viande, qui doit être coupée en fines tranches, pas plus de quelques millimètres d’épaisseur.

Pour effectuer cette procédure particulière, il est préférable d’utiliser un morceau de viande un peu congelée. C’est donc un excellent plat pour ceux qui détestent attendre que la viande soit complètement tendre.

Le sud de l’Oural prétend être le berceau de la skoblianka, où on l’appelle aussi « rôti cosaque ». Il était initialement populaire parmi les cosaques de cette région, mais s’est ensuite répandu géographiquement et socialement, et la recette s’est fait connaître dans d’autres parties du pays et est devenue un plat paysan commun.

>>> On dirait le Sud: un bortsch aux haricots et aux pruneaux (Recette)

La composante de viande différait non seulement d’une région à l’autre, mais même d’une stanitsa (village cosaque) à l’autre. Les plus courantes sont le bœuf et le porc, mais le poulet et le canard ont également été utilisés. Dans les zones avec de grandes étendues d’eau, il est d’usage d’utiliser du poisson à la place de la viande, et une recette plus exotique avec des concombres de mer est même apparue dans la cuisine de l’Extrême-Orient russe.

Une particularité de la skоblianka était la combinaison de différents types de viande, ce qui contribuait à démontrer la richesse de la famille et à donner au plat différentes nuances de saveur. La skoblianka à base de tranches de viande, de pommes de terre et de champignons est une délicatesse tendre et nutritive qui combine les fonctions d’un plat principal et d’un plat d’accompagnement. La recette vous permet d’expérimenter avec les ingrédients, alors n’hésitez pas à choisir ceux que vous aimez le plus !

Ingrédients :

5 pommes de terre

0,5 kg de viande

1 oignon

150g de champignons

2 cuillères à soupe de crème aigre

1 cuillère à soupe de moutarde

poivre selon vos envies

1 cuillère à café de sel

Préparation :

Coupez la viande en tranches fines, poivrez, puis placez-la dans une poêle préchauffée avec 2 cuillères à soupe d’huile. Faites revenir environ une minute à feu vif, puis réduisez le feu.

Coupez un oignon en dés, placez-le dans la poêle avec la viande. Gardez à feu doux. Coupez les champignons puis mélangez tous les ingrédients. Continuez à faire frire pendant 15 minutes en ajoutant le sel, la crème aigre et la moutarde.

Pendant la cuisson de la viande, coupez les pommes de terre en bâtonnets, faites-les dorer dans une poêle à part à feu doux pendant 10 minutes en ajoutant 1 cuillère à soupe d’huile.

Ajoutez les pommes de terre à la viande, mélangez le tout soigneusement pendant la cuisson à feu doux. Après 5 minutes, notre skoblianka est prête. Au moment de servir, vous pouvez décorer le plat avec des herbes fraîches. Une poignée de baies acides, comme la canneberge, l’airelle rouge ou la groseille rouge donne également à votre assiette un aspect festif !

Dans cet autre article, retrouvez notre recette d’une tourte ronde qui faisait tourner la tête de Catherine II.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.