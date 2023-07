Bouillie Dragomirov: préparez chez vous le petit-déjeuner préféré du tsar Nicolas II

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La bouillie a toujours été le plat le plus important de la culture culinaire russe. Elle a longtemps été servie sur les tables des riches et des pauvres — à cela près que les ingrédients et les garnitures variaient, selon le budget de chacun. Aujourd’hui, malheureusement, ces délicieuses bouillies sucrées et salées, comme la bouillie Gouriev ou la bouillie de blé sauvage à la citrouille, ne sont plus aussi populaires que jadis. Je suppose que c’est parce que leur préparation demande beaucoup de temps et de compétences culinaires.

La bouillie Dragomirov, cependant, est beaucoup plus facile à réaliser qu’il n’y paraît. Son histoire remonte au XIXe siècle : selon la légende, c’était la bouillie salée préférée de l’empereur Nicolas II, qui la réclamait presque tous les jours.

Personne ne sait exactement pourquoi le plat porte le nom du remarquable général et écrivain militaire russe Mikhaïl Dragomirov (1830-1905). Ce dernier a donné des cours d’histoire, notamment militaire, au jeune Nicolas II, alors prince héritier. Coïncidence, l’épouse du général, Sofia, adorait cuisiner et a même écrit un livre comprenant plus de 700 recettes et recommandations culinaires, qui est devenu extrêmement populaire. Une théorie veut que le livre comprenait une recette de cette bouillie de sarrasin aux cèpes, qui est par la suite devenue la bouillie préférée de l’empereur et a été nommée d’après l’éminent mari de Sofia. Ou, qui sait, peut-être porte-t-elle en réalité le nom de famille de Sofia ?

La bouillie Dragomirov se marie bien avec presque tous les plats à base de viande, et peut parfaitement être mangée à part. Les ingrédients sont particulièrement simples, et la combinaison du sarrasin et des champignons est un grand classique. Ce qui rend cette bouillie unique, c’est sa forme peu commune en demi-sphère. En ce qui concerne les champignons, la recette originale inclut des cèpes, mais n’hésitez pas à utiliser n’importe quel type de champignon que vous aimez ou que vous avez chez vous. Il en va de même pour la base de sauce aux champignons : pour un goût plus crémeux, utilisez de la crème très épaisse. Quant à moi, je préfère utiliser de la crème fraîche : elle enrichit le goût de la sauce en y ajoutant une légère touche acidulée-crémeuse.

Ingrédients pour quatre portions :

Sarrasin – 150 g / 1 verre

Champignons – 500 g

Carotte – 1 petite

Persil – 50 g

Crème fraîche / crème épaisse (au moins 25% de matières grasses) - 160 ml

Beurre - 3 cuillères à soupe

Farine - 1 cuillère à café

Sel - une pincée

Poivre - une pincée

Préparation :

Rincez le sarrasin à l’eau, mettez-le dans une casserole et ajoutez environ deux verres d’eau.

Ajoutez une pincée de sel, portez à ébullition, mettez un couvercle et laissez mijoter à feu doux jusqu’à ce qu’il soit cuit ; cela prend généralement 15 minutes environ.

Pendant ce temps, préparez la sauce aux champignons : coupez d’abord une carotte en petits dés et faites mijoter en remuant à feu moyen avec une généreuse quantité de beurre pendant 5-7 min.

Ensuite, hachez finement les champignons.

Ajoutez à la carotte et cuire jusqu’à ce que le mélange ramollisse et commence à devenir légèrement doré.

Ajouter la farine, la crème, le sel, le poivre moulu et chauffer à feu moyen pendant quelques minutes.

Retirer du feu, ajouter le persil haché et mélanger. La partie la plus difficile est de ne pas manger la sauce à ce stade : elle est vraiment délicieuse !

Maintenant, passons au dressage : enduisez un bol rond moyen de beurre ramolli et étalez de façon compacte 1/3 du sarrasin chaud sur le fond avec une cuillère.

Ensuite, étalez la moitié de la sauce aux champignons sur le dessus.

Répétez la superposition : sarrasin, sauce et à nouveau sarrasin.

Couvrez le bol avec une grande assiette et retournez-le doucement mais fermement. Le contenu devrait sortir assez facilement. Sinon, aidez doucement avec un couteau fin.

Saupoudrez la bouille de Dragomirov avec un peu de persil frais haché et servez chaud. Bon appétit !

