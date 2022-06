Cette tourte ronde faisait tourner la tête de Catherine II

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

L'impératrice Catherine II a mentionné la tourte kolobovy comme offrande dans sa comédie de mœurs de 1772 la Salle d'attente du grand boyard. Une caractéristique de la tourte était la méthode de préparation de sa pâte feuilletée - chaque couche était enduite desaindoux (graisse) de bœuf.

Vassily Levchine, dans le livre culinaire Cuisine russe (1816), décrit la recette suivante: « Lorsque la pâte est bien râpée (avec du saindoux), faites-en une tourte ronde... avec la garniture suivante : hachez le bœuf un peu grossièrement, avec l'ajout de beaucoup d'oignon et en assaisonnant avec du poivre ; frire dans le saindoux de bœuf et hacher très finement. Remplissez la tourte avec cette garniture, faites un couvercle de cette même pâte, versez le bouillon de viande, ou mettez un morceau de glace ; couvrez et pincez, cuire dans une poêle dans un four chaud ».

Le nom « kolobovy » est lié aux mots « kolobok » et « koulebiaka », qui signifie pain rond. Le mot « kolob » se trouve dans des documents du XVIe siècle, mais au XIXe siècle, il est tombé en désuétude, laissant la place au mot « kolobok ».

>>> Le koulibiac de saumon: une tarte luxueuse chantée par les écrivains russes

Maintenant, la recette de la pâte à la graisse de bœuf n'est pratiquement plus utilisée par les spécialistes culinaires russes : nous partagerons donc une version allégée de la tourte kolobovy du chef du restaurant Oukhvat Viktor Beleï.

Restaurant Uhvat Restaurant Uhvat

Ingrédients pour 1-2 portions :

Crêpes (12) :

(Vous n’en aurez besoin que d’une seule. Le reste, vous pouvez le manger en famille en attendant que la tourte soit prête)

eau - 250ml

lait - 200ml

œuf de poule - 4

huile végétale - 70ml

sucre – 35g

sel – 2g

farine - 150g

Garniture :

cuisses de poulet - 300-400g

beurre - 600g

champignons - 70g

oignon - 70g

huile végétale pour la friture

Tourte :

pâte feuilletée - 2 couches

lait - 30ml

1 œuf

sauce soja crémeuse aux légumes :

ail - 30g

persil - 30g

échalote - 30g

vin – 100ml

sauce soja -100ml

crème - 1l

beurre maître d’hôtel pour la décoration

Préparation :

Pour les crêpes, mélanger l'eau, le lait chaud, les œufs et l'huile végétale dans un bol, battre avec un fouet jusqu'à consistance lisse. Ajoutez ensuite petit à petit un mélange de farine, sucre, sel. Vous devriez obtenir une pâte liquide à partir de laquelle vous devrez faire cuire des crêpes fines.

Poivrez le jambon, salez-le, versez dessus du beurre ramolli et faites-le mijoter 35 minutes à 170°C.

Retirez le poulet du four, détachez la viande de l'os, émiettez-la en fibres.

Coupez les champignons et oignons en petits cubes, faites-les frire dans de l'huile végétale et ajoutez le poulet cuit.

Étalez la pâte feuilletée, mettez-y la farce, placez une crêpe dessus, ajoutez à nouveau la farce et recouvrez de pâte feuilletée.

Pour le glaçage aux œufs, battre légèrement le lait et l'œuf et badigeonner. Retirer la tourte au bout de 10 minutes et badigeonner à nouveau avec le mélange. Cuire 15 minutes à 180°C.

Pour la sauce, éplucher et hacher finement les légumes, puis les faire frire dans l'huile végétale et verser le vin blanc, jusqu’à évaporation. Ajoutez ensuite la crème et la sauce soja.

Pour servir, versez la sauce dans une assiette et placez-y la tourte, garnissez de beurre maître d’hôtel.

Restaurant Uhvat Restaurant Uhvat

Dans cette autre publication, découvrez quels plats étaient préparés jadis pour un mariage russe traditionnel.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.