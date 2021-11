Syrnikis aux flocons d'avoine: un chef russe vous livre sa recette

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

À l'ère des réseaux sociaux et de l'abondance de nourriture, tout repas, en particulier le petit-déjeuner, doit étonner votre imagination et titiller vos récepteurs visuels. Comme on dit, si vous n’avez pas pris de photo, c’est que le repas n’était pas à la hauteur. Ainsi, les syrnikis « minces » faits maison selon la recette de grand-mère ont été remplacés par une version plutôt haute, mais avec un diamètre plus réduit. Le secret de cette nouvelle forme est qu'au lieu d'un œuf entier, seul le jaune est utilisé. La masse de tvorog (un fromage blanc en grains épais) s'avère moins liquide et conserve mieux la forme souhaitée.

Andreï Kolodiajny, chef du restaurant L.E.S, prépare également des syrnikis avec des jaunes et a compris comment combiner deux produits classiques du petit-déjeuner - le tvorog et les flocons d'avoine. Il a simplement roulé la masse de tvorog dans des flocons d'avoine, donnant à ses syrnikis la forme de petits hérissons. La confiture de pommes de pin ajoute une touche forestière au plat, mais si vous n'en avez pas, optez pour vos saveurs préférées. Au lieu de la crème fraîche classique, le chef suggère d'essayer une crème de topinambour à base de lait de coco avec une pincée de sel et de poivre. Pourquoi pas ?

Ingrédients :

Pour les syrnikis :

tvorog allégé - 400gr

masse de tvorog (mélange de tvorog avec du beurre, de la crème ou du lait concentré, parfois avec du sucre) - 100gr

jaune d’œuf - 40gr

semoule - 20gr

flocons d'avoine - 40gr

beurre - 15gr

miel - 15gr

confiture de pommes de pin - 30ml

crème de topinambour - 50gr

Pour la crème de topinambour :

topinambour - 100gr

lait de coco - 50ml

sel - 2gr

sirop de topinambour - 50gr

poivre - 2gr

Préparation :

Mélangez le tvorog avec la masse de tvorog, ajoutez le jaune et la semoule. Ajoutez ensuite le miel et remuez jusqu'à consistance lisse.

Divisez la masse en plusieurs parties, en formant des boules, et paner avec des flocons d'avoine.

Faites chauffer une poêle et faites frire des deux côtés dans du beurre.

Faites bouillir le topinambour dans du lait de coco. Ajouter le sirop de topinambour, une pincée de sel et de poivre. Réduire en une masse homogène avec un mixeur. Placer la pâte obtenue dans une douille à pâtisserie.

Au moment de servir, placez quelques cuillères de confiture de pommes de pin sur l’assiette. Placez les syrnikis par-dessus. Déposer la crème de topinambour dans une assiette.

