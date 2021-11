Recette du gâteau soviétique Slavianka avec un ingrédient secret

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Même 30 ans après l'effondrement de l'Union soviétique, ceux qui sont nés et ont grandi dans le Pays des Soviets ressentent une nostalgie intense lorsqu'ils comparent le monde moderne avec la vie des années 1970 et 1980. Prenez, par exemple, les gâteaux soviétiques les plus célèbres – Praga, Skazka et Napoléon. Il n'y a pas si longtemps, vous pouviez en acheter un dans une petite pâtisserie locale, mais maintenant, ils sont préparés dans de grandes usines, qui ne sont plus si sensibles aux traditions.

Pourquoi le gâteau Slavianka était-il si populaire en URSS, demandez-vous ? Car personne ne pouvait deviner son ingrédient secret. Tout le monde notait son goût crémeux spécial, quelque chose de croustillant et de sucré, mais il était impossible de dire avec certitude ce que c'était. C'est pourquoi de nombreuses femmes soviétiques rêvaient de découvrir la recette de la Slavianka. Quelle n’était pas leur surprise en apprenant qu'il s'agissait d'un halva ordinaire que l'on pouvait acheter dans tous les magasins !

Une autre caractéristique distinctive du gâteau Slavianka était son extraordinaire couleur blanche comme neige. À cette époque, il était d'usage de préparer la crème avec du beurre et du lait concentré, c'est pourquoi visuellement ce gâteau avait l'air si parfait. De plus, la crème rendait également ce gâteau incroyablement délicieux. Cette recette est un excellent exemple de la façon de faire un véritable chef-d'œuvre culinaire à partir d'ingrédients simples.

Si à l'époque soviétique, en raison du manque d'appareils ménagers, il n'était pas facile de préparer un gâteau de luxe, aujourd'hui c'est un pur plaisir. C'est pourquoi je vous propose de сuisiner ce dessert nostalgique de la jeunesse de nos mères.

Ingrédients :

Olga Brovkina Olga Brovkina

Pour la pâte :

7 gros œufs

farine – 160g

fécule de maïs – 60g

sucre – 200 ml ou 1 tasse

levure chimique – 10g

vanille – 1g

une pincée de sel

Pour la crème :

lait concentré – 250g

beurre (à 82% de matière grasse) – 250g

3 jaune d'œuf

eau – 60ml

halva – 100g

sirop de sucre – 125ml

Pour la décoration :

halva – 100g

Préparation :

Commençons par cuire les couches. Versez les œufs dans un bol, ajoutez du sel et fouettez-les à faible vitesse.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Augmentez progressivement la vitesse et ajoutez le sucre en plusieurs étapes. La masse deviendra blanche, homogène et très aérienne.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Ajoutez aux œufs la farine, la fécule de maïs, la vanille et la levure chimique, en les remuant lentement.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Versez la pâte dans un moule et placez-la au four, puis chauffez ce dernier à 160°C. Dans neuf cas sur dix, la surface de notre future génoise sera lisse.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Pendant que le biscuit est au four, préparons la crème. Sortez le beurre du réfrigérateur à l'avance ; il doit être très mou.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Mélanger les jaunes d'œuf, l'eau et le lait concentré dans une casserole à fond épais. Remuez-les avec un fouet jusqu'à obtention d’une consistance lisse. Mettez la casserole à feu doux. Placez sur le feu à intensité moyenne.

Olga Brovkina Olga Brovkina

En remuant constamment, portez le mélange à ébullition et remuez pendant encore quelques minutes. Laissez-le refroidir. Je mets la masse sur une assiette à refroidir et j'enveloppe cette dernière.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Mon biscuit a été cuit pendant 45 minutes ; parfois cela prend plus de temps, parfois moins – cela dépend de votre four. Sortez-le ensuite du four, retirez le papier sulfurisé et laissez refroidir. Coupez la génoise en trois morceaux égaux.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Lorsque la masse cuite à la casserole a refroidi, remuez-la soigneusement à grande vitesse, jusqu'à obtention d'une crème blanche brillante et aérée. Ajoutez-la au beurre mélangé cuillère par cuillère. Continuez à fouetter le tout jusqu'à consistance lisse. Le résultat est une crème épaisse et douce.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Râpez le halva et ajoutez-le à la crème en remuant bien. Avant d'assembler le gâteau, il est conseillé de refroidir un peu la crème.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Placez la première couche sur une assiette, enduisez-la de sirop de sucre et ajoutez 1/3 de la crème.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Mettez la deuxième couche sur le dessus et répétez la procédure.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Une fois que la troisième couche a pris sa place, badigeonnez le dessus et les côtés du gâteau de crème.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Enfin, décorez-le selon vos envies. J'utilise toujours le reste de crème et de halva. Priatnovo appetita !

