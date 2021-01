Sbiten aux baies et biscuits pour une soirée d'hiver à la russe

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

En Europe, le chocolat chaud est particulièrement populaire en hiver, tandis qu’en Russie, on prépare depuis longtemps une boisson à base d'herbes, de baies et de miel - le sbiten. Auparavant, il était préparé dans un samovar, mais maintenant une cuisinière et une casserole suffisent.

Le sbiten connaît aujourd'hui une nouvelle vague de popularité en Russie ; il peut être dégusté dans de nombreux cafés et restaurants. Des biscuits aux flocons d'avoine et aux canneberges constitueront un ajout savoureux. Les deux recettes sont faciles à faire, alors essayez-les !

Sbiten

Uhvat restaurant Uhvat restaurant

Recette du chef de la marque du restaurant Ouhvat Viktor Beleï

Ingrédients :

purée d'argousier - 60 g

purée de framboises - 30 g

purée d'aronia - 30 g

miel de sarrasin - 70 g

sève de bouleau - 100 ml

S'il manque des ingrédients, expérimentez ! Au lieu de la purée d'aronia, prenez du cassis et essayez de remplacer la sève de bouleau par du jus de pomme.

Préparation :

Pour préparer le sbiten, vous pouvez utiliser de la purée prête à l'emploi ou des baies fraîches. Les baies doivent être passées dans un mixeur et il faut filtrer la masse résultante, en séparant les gros éléments. On n’ajoute pas de sucre à cette boisson, le miel de sarrasin convient mieux. Dans une casserole, mélanger la purée de fruits, le miel et la sève de bouleau, et réchauffer pendant 3 à 5 minutes en remuant. Servez le sbiten chaud.

Biscuits à l'avoine, aux canneberges et au chocolat au lait

Drinks@Dinners restaurant Drinks@Dinners restaurant

Recette du chef pâtissier du restaurant Drinks@Dinners Artem Apanitski

Ingrédients :

farine de blé - 65 g

gruau d'avoine - 30 g

Bbeurre - 50 g

chocolat au lait - 20 g

sucre de canne - 50 g

canneberges séchées - 50 g

œuf - 20 g (environ la moitié d'un œuf ordinaire)

levure chimique - 1 g

bicarbonate de soude - 1 g

sel - 2 g

Préparation :

Mélangez tous les ingrédients avec vos mains ou une spatule, formez de petites boules pesant jusqu'à 35 grammes. Placer sur du papier sulfurisé et cuire au four à 190 degrés pendant exactement 5 minutes.

