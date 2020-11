Les cinq meilleures glaces russes

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Glaces du GOuM

Vitaly Belousov/Sputnik Vitaly Belousov/Sputnik

Le plombir (crème glacée) et la crème brûlée dans des coupes en gaufre ont commencé à être fabriqués et vendus dans le légendaire grand magasin GOuM, sur la place Rouge, en 1954. De longues files d'attente se formaient pour les déguster : elles étaient relativement peu coûteuses (20 kopecks), grasses et sucrées - pour le dire simplement, incroyablement savoureuses. Des invités de haut rang et des célébrités ont eu droit à cette glace, célèbre dans toute l'URSS : parmi ceux qui l’ont goûtée figuraient l'épouse du président des États-Unis Patricia Nixon et le chanteur Elton John.

Aujourd'hui, la crème glacée et la crème brûlée sont complétées par de nouvelles saveurs, notamment la vanille, le cassis, la cerise, la pistache et la fraise. Cependant, selon Tatiana Berestneva, responsable du célèbre magasin Gastronome N°1 situé dans le GOuM, la recette n'a pas changé depuis l'époque soviétique - la fameuse glace est toujours fabriquée ici à la main et le lait naturel reste l'ingrédient principal.

Sorbet « Filevskoïe »

Dans toutes les villes soviétiques, ce sorbet rose vif était vendu dans un verre en papier blanc avec une représentation de baies. Assez bon marché - 7 kopecks -, tout le monde pouvait se le permettre, c'est pourquoi beaucoup de gens l'associent aujourd'hui au goût de l'enfance.

La glace elle-même n’est plus produite depuis longtemps, mais dans les années 2000, la société Iceberry a décidé de restaurer le goût de cette délicatesse connue de tous les Russes. La nouvelle glace à la saveur de cassis a un goût légèrement aigre et à l'intérieur, vous pouvez même trouver de petits morceaux de baies. Les Russes sont rapidement tombés amoureux du nouveau sorbet, et beaucoup d’enfants russes vont en acheter après l'école.

Esquimau « 11 kopecks »

Un autre coup de cœur des citoyens soviétiques était un célèbre esquimau sur un bâton. Il était apprécié pour son goût crémeux et, bien sûr, pour son glaçage au chocolat. Certes, au milieu des années 1980, on a commencé à le vendre moins souvent, puis il a complètement disparu dans sa forme originale.

Depuis le milieu des années 1990, de nombreuses entreprises ont essayé de recréer ce goût, cependant, c’est probablement la marque Tchistaïa linia qui l’a le mieux reproduit. L'esquimau a été nommé « 11 kopecks », en souvenir de son prix à l'époque soviétique.

Crème glacée « Lakomka »

Ce cône de crème glacée onctueuse des plus délicates enveloppée dans un glaçage au chocolat fouetté est apparu à Moscou dans les années 1970. La nouveauté coûtait alors assez cher - 28 kopecks, mais elle a rapidement conquis le cœur des citoyens.

Aujourd'hui, la célèbre glace est produite par plusieurs marques, mais la plupart des amateurs de ce type de crème glacée optent pour celle produite par Iceberry.

Crème glacée « Petite vache de Korenovka »

Le président russe Vladimir Poutine a acheté cette glace au moins deux fois lors du salon aéronautique international MAKS en 2017 et 2019. Selon lui, c’est « la plus délicieuse » de Russie.

Le produit est une glace ordinaire dans un petit verre en gaufres, similaire à ceux que l’on trouve au GOuM.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.