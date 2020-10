Nom russe, recette française: le fameux veau Orloff revisité version poulet

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La recette traditionnelle de la « viande à la Orloff » a été créée au XIXe siècle par le chef français du comte Alexeï Orlov, Urbain Dubois. Elle contient du veau, des champignons, de la sauce béchamel et du fromage. La majorité des Soviétiques la connaissent sous le nom de « miasso po-frantsouzski », ou viande à la française. Sa composition a évolué au fil du temps, s'adaptant aux ingrédients disponibles de l’époque. Par exemple, la viande pouvait être du porc ou du bœuf avec des oignons, des tomates, des champignons ou des pommes de terre avec de la mayonnaise et du fromage sur le dessus.

L'avantage de ce plat est la liberté de création, car vous pouvez ajuster la garniture à votre goût. La version la plus élégante de la « viande à la française » est celle avec du poulet. Ce qui la rend si délicate, c'est une couche de pommes finement râpées et d'oignons frits sucrés. La noix de muscade et un peu d'ail amènent le poulet à la perfection.

Dans notre famille, tous les types de « viande à la française » sont toujours un succès. Mais la version au poulet est sans conteste la plus exquise.

Ingrédients :

Yulia Mulino Yulia Mulino

poitrines de poulet - 2

pommes - 2

oignons - 2

fromage - 200 g

mayonnaise - 50 g

noix de muscade - 1 cuillère à café

ail en poudre - 1 cuillère à soupe

sel

poivre noir

huile de friture

Préparation :

1. Coupez les poitrines de poulet en morceaux de 4 à 5 cm.

Yulia Mulino Yulia Mulino

2. Attendrir chacun à l'aide d'un sac en plastique pour éviter que le maillet à viande ne colle au poulet.

Yulia Mulino Yulia Mulino

3. Utilisez un anneau en métal pour façonner les poitrines une fois battues. Assaisonnez-les avec du sel, du poivre noir, de l'ail en poudre et de la noix de muscade.

Yulia Mulino Yulia Mulino

4. Faites frire les oignons jusqu'à ce qu'ils soient tendres et dorés, en ajoutant un peu de sel. Vous pouvez également ajouter un peu de sucre. Je préfère utiliser des oignons frits plutôt que des oignons crus, ce qui confère une délicatesse supplémentaire au plat.

Yulia Mulino Yulia Mulino

5. Placer les oignons frits sur les médaillons de poulet.

Yulia Mulino Yulia Mulino

6. Épluchez et râpez les pommes.

Yulia Mulino Yulia Mulino

7. Placez les pommes sur les oignons.

Yulia Mulino Yulia Mulino

8. Faire un cône à partir d'un sac en plastique pour appliquer la mayonnaise, ce qui rendra le processus plus facile et plus précis.

Yulia Mulino Yulia Mulino

9. J'ajoute de nouveau l'anneau métallique pour déposer le fromage.

Yulia Mulino Yulia Mulino

10. Cuire le poulet à 180°C pendant environ 20-25 minutes. Cela devrait être suffisant pour faire cuire le poulet et obtenir une croûte de fromage bien dorée et croustillante.

Yulia Mulino Yulia Mulino

11. Servir le « poulet à la française » chaud.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Bon appétit !

