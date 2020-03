«Nourriture virile»: un gâteau au foie russe pour les vrais hommes

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Ne vous précipitez pas de mettre ce plat sur la liste des « choses les plus étranges que vous ayez jamais mangées ». Il a meilleur goût que vous ne le pensez, et comporte du bon fromage et une couche d'oignons et de carottes. Si on ne vous dit pas ce que vous allez manger, vous ne devinerez peut-être jamais de quoi il s’agit, car ce plat est juteux, sent bon et est très nutritif. Il a été créé, je suppose, afin que les gens tombent amoureux du foie. Du moins, je connais beaucoup de femmes qui utilisent cette astuce.

Les femmes veulent toujours le meilleur pour leurs maris et leurs enfants. Savez-vous que le foie est une excellente source de vitamines et de minéraux ? Il contribuera à augmenter votre taux d'hémoglobine et vous fournira de la vitamine A.

Bien que l'histoire du plat ne soit pas connue, certaines sources le qualifient de plat russe traditionnel, tandis que d'autres disent qu'il est ukrainien ou hongrois. Quoi qu'il en soit, il était largement cuisiné à l'époque soviétique, ainsi que d'autres plats à base de sous-produits. Ce qui peut être dit avec certitude, c'est que les crêpes de foie (ou olady) qui forment le gâteau peuvent être une nouvelle façon de célébrer la fin de l'hiver ou Maslenitsa (équivalent de Mardi gras).

De plus, ce plat ne manquera pas d’embellir votre table. N'oubliez pas de dire à votre homme que c'est un plat salé !

>>> Zapekanka, le plat miracle qui donnera une seconde vie à vos restes

Ingrédients

Crêpes au foie :

foies de poulet - 300 g

crème - 50 ml

farine - 50 g

1 œuf

huile de tournesol - 1 cuillère à soupe

ail en poudre - 1 cuillère à café

graines de coriandre moulues - 1 cuillère à café

poivre

sel

Garniture :

carottes - 2

oignon - 1

sel

huile de tournesol, pour la friture

Crème :

mayonnaise - 80 g

fromage à tartiner - 100 g

Préparation

Faire revenir les oignons hachés afin qu'ils soient dorés.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Ajouter les carottes et faites mijoter avec les oignons pendant environ 10 minutes.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Lorsque les carottes et les oignons deviennent mous, retirez la casserole du feu et refroidissez la garniture.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Entre-temps, placer le foie, la crème, un œuf et les épices dans un mélangeur et mélanger jusqu'à consistance lisse.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Ajouter progressivement la farine en fouettant le tout pour éviter les grumeaux. Laisser reposer la pâte pendant 30 minutes.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Versez une petite quantité d'huile dans la casserole au début. Il y a déjà de l'huile dans la pâte, ce qui empêche les crêpes de coller. Étaler soigneusement la pâte avec une cuillère à soupe formant un cercle. Il faut deux cuillères à soupe pour chaque crêpe. Au total, vous obtiendrez environ 7 à 8 crêpes d'un diamètre de 14 à 15 cm.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Faire frire chaque crêpe pendant 2-3 minutes de chaque côté.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Pour rendre les crêpes uniformes, vous pouvez utiliser un anneau en métal.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Mélanger la mayonnaise et le fromage à tartiner pour obtenir une crème.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Lorsque les crêpes et la garniture ont refroidi, vous pouvez assembler le gâteau. Tout d'abord, étalez la crème sur les crêpes, puis placez la garniture.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Servir le gâteau au foie avec des herbes fraîches.

Quels plats sont considérés comme «russes» à travers le monde ? Trouvez la réponse dans notre article.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.