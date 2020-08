Recette des tomates salées, ou l’art russe de manger toute l’année comme en été

Russia Beyond désormais sur Telegram! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Compte tenu du climat, au fil des siècles, les Russes sont devenus maîtres dans l’art de conserver les fruits et légumes estivaux pour les froides saisons, afin de subvenir à leurs besoins, même quand la terre, recouverte d’une épaisse couche de neige, devient impropre à la culture.

La conservation des tomates est généralement considérée comme un bon moyen de se débarrasser d'une récolte excessive et de diversifier ses repas en hiver. De nos jours, cette raison n'existe plus puisque vous pouvez acheter une variété de tomates dans les supermarchés tout au long de l'année (bien que ce ne soit pas très écolo’). Pourtant, les habitants d'Europe de l'Est continuent à le faire. Pourquoi ? Parce que les tomates d'été sont plus sucrées et ont un goût et une saveur plus riches.

Il existe de nombreuses façons de préparer la saumure pour les tomates salées. Traditionnellement, les légumes étaient conservés uniquement par fermentation. Ils sont appelés « solionié » (salés) ou « kvachenyé » (fermentés). Les tomates fermentées sont non seulement délicieuses mais aussi saines grâce aux bonnes bactéries impliquées dans le processus. Pour rendre vos tomates plus épicées et leur donner un goût particulier, vous pouvez ajouter du vinaigre, ce qui pourrait réduire les processus naturels. Ces tomates sont alors appelées « marinovanyé » (marinées).

Nous vous invitons à essayer ces tomates salées rapides à préparer. Prêtes à être servies en 24 heures, elles deviendront certainement vos préférées ! À servir de préférence avec de jeunes pommes de terre bouillies.

Ingrédients pour un bocal de 3-4 litres :

Eau – 500ml

Tomates cerises – 500g

Sel – 2 cuillères à café

Sucre – 1 cuillère à café

Ail – 5 gousses

Feuilles de laurier

Graines de coriandre

Thym

Piment de Jamaïque

Préparation :

Lavez les tomates et la verdure.

Préparez la saumure en ajoutant à l'eau le sel, le sucre, le piment et la coriandre. Faites bouillir puis éteignez le feu.

Percez chaque tomate à la base de la tige pour permettre à la saumure de l'imprégner.

Coupez l'ail. Placez la verdure, les tomates et l'ail dans un bocal stérilisé et remplissez-le jusqu'en haut.

Versez la saumure chaude dans le bocal, puis fermez-le.

Attendez qu'il refroidisse et mettez le bocal au réfrigérateur. Attendez 24 heures et vous pourrez alors déguster les tomates légèrement salées.

