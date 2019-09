Même les enfants n’y résisteront pas: la fabuleuse recette de l'ail rose

En Russie, il existe un amour particulier pour au moins trois produits parfumés : l’oignon, l'aneth et l'ail. À en juger par les chroniques de l'ancienne Russie, ce dernier était déjà connu au XIIIe siècle. À l’époque, on s’en servait pour se protéger soi-même et son foyer des mauvais esprits, tandis que les herboristes russes le recommandaient comme remède contre l'insomnie, les rhumatismes, les maux de gorge, le paludisme et une dizaine d’autres maladies on ne peut plus courantes. On l'utilisait pour les piqûres d'insectes et même pour le traitement de la calvitie. Les propriétés médicinales de l'ail ont longtemps remplacé la pénicilline, et les médecins l’utilisaient pour guérir les blessures et traiter virus et infections.

De nos jours, la croyance dans les propriétés antivirales de l'ail ne faiblit pas. On accroche parfois au cou des jeunes enfants une cordelette avec de l'ail en guise de remède contre le rhume, et la liste des plats russes en comprenant est sans fin. Malgré sa riche composition en vitamines, tout le monde n’apprécie cependant pas son fort goût. Par conséquent, l'ail mariné est une excellente alternative à sa version crue. Ses propriétés bénéfiques sont préservées et sa saveur devient moins intense. Si vous le faites mariner avec de la betterave, l'ail prendra une vive couleur framboise et pourra être servi en apéritif, tout en intrigant les petits gourmets.

Ingrédients (pour un bocal de 500ml)

4 têtes d’ail

500ml d’eau

50ml de vinaigre 9%

50g de sel

50g de sucre

10 grains de poivre noir

1 feuille de laurier sauce

1 cuillère à café de thym ou de graines d’aneth

50g de betterave

Préparation :

Retirez les cosses supérieures de l'ail de façon à ce que les têtes restent entières. Les extrémités non comestibles peuvent être coupées.

Lavez et blanchissez l'ail pendant 3 minutes, puis placez-le dans de l'eau glacée pour qu'il refroidisse rapidement.

Lavez, nettoyez et émincez les betteraves.

Mettez l'ail refroidi avec les betteraves dans un bocal pré-stérilisé.

Faites bouillir l'eau avec les épices, le sel et le sucre dans une casserole. Chauffez le tout pendant 5 minutes, retirez du feu et ajoutez le vinaigre.

Versez la marinade chaude dans le bocal contenant l'ail et la betterave, fermez le pot et placez-le dans un endroit sombre pour refroidissement complet.

Enfin, mettez-le au réfrigérateur. La teinte vive apparaîtra au bout de 3-4 semaines.

