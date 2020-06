Le pain typique des petits-déjeuners soviétiques à préparer chez vous  

Croustillants et dorés à l'extérieur, doux et aérés à l'intérieur - malgré leur simplicité, ces petits pains sont un véritable régal pour les papilles.

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

On considère généralement que l'histoire du « pain de ville » (Gorodskaya boulka) a commencé en URSS. Cependant, il est beaucoup plus probable que ce type de petit pain était populaire en Russie impériale. À l'époque, ils étaient appelés « pains français » et étaient cuits selon une recette française traditionnelle. Apparemment, plus tard, les experts soviétiques du pain l'ont légèrement modifiée, ont donné un nouveau nom au pain (« pain de ville »), et ont développé un GOST - une recette standard d'État utilisée par les fabricants de pain russes jusqu'à nos jours. Ce qui fait la différence entre ces deux recettes, c'est qu'au lieu du levain utilisé dans la recette française, dans la version soviétique, on utilise de la levure instantanée et une technique de pré-pâte russe traditionnelle appelée « opara ». Cela rend le processus de cuisson plus facile et plus rapide.

Une tranche de pain de ville généreusement tartinée avec du beurre et saupoudrée de sucre était un élément essentiel de mon petit-déjeuner d'enfance. J'aime toujours ce pain. Cependant, il n'est pas si facile d’en trouver aujourd'hui, et la meilleure façon de l'essayer est donc de le préparer à la maison.

>>> Comment préparer le plus célèbre pain de Russie, héritier présumé des guerres napoléoniennes?

Victoria Drey Victoria Drey

Ingrédients pour la pré-pâte :

225 g de farine nature

125 ml d'eau

2g de levure instantanée

Ingrédients pour la pâte :

190 g de farine nature

100 ml d'eau

10 g de beurre

17 g de sucre

6 g de sel

+ pré-pâte

Préparation

1. Pour votre pré-pâte, dans un grand bol, mélanger la levure avec de l'eau tiède (environ 30°C), ajouter la farine et pétrir pendant quelques minutes - la consistance doit être assez épaisse mais toujours élastique.

Victoria Drey Victoria Drey

2. Étalez la pré-pâte sur le fond du bol, recouvrez d'une pellicule alimentaire, mettez dans un torchon et laissez dans un coin chaud pendant environ 2 heures - la pré-pâte est prête lorsqu'elle grossit visiblement et commence à redescendre légèrement.

Victoria Drey Victoria Drey

3. Maintenant, passons à la pâte : dissoudre le sucreet le sel dans de l’eau tiède ; puis versez-le dans la pré-pâte. Ensuite, ajoutez la farine et le beurre mou au mélange et pétrissez la pâte pendant 7-10 minutes jusqu'à ce qu'elle soit élastique et ne colle pas du tout aux mains.

Victoria Drey Victoria Drey

4. Faites une boule avec la pâte et placez-la dans un bol propre légèrement graissé avec de l'huile.

Victoria Drey Victoria Drey

5. Couvrir d'une pellicule plastique, remettre dans une serviette et laisser lever à température ambiante pendant une heure et demie.

Victoria Drey Victoria Drey

6. Lorsque la pâte double de taille, placez-la sur la surface de cuisson, tapotez-la légèrement et divisez-la en trois morceaux. Faites une boule avec chacun d’eux, recouvrez d'une pellicule plastique et laissez reposer 10 minutes.

Victoria Drey Victoria Drey

7. Pour former la forme emblématique du pain de ville, commencez par dérouler légèrement un morceau de pâte d'une couche de 1 cm d'épaisseur. Ensuite, superposez-le comme indiqué sur l'image.

Victoria Drey Victoria Drey

8. Pliez la pièce multicouche en deux et refermez les jointures. Il ne reste plus qu'à donner à la pâte une forme ovale douce avec des bords légèrement pointus.

Victoria Drey Victoria Drey

9. Répétez avec tous les morceaux de pâte et placez les pains sur une plaque de cuisson recouverte d'une feuille de papier sulfurisé, en laissant suffisamment d'espace entre les pains. Couvrir d'une pellicule plastique et laisser reposer 45 minutes à température ambiante.

Victoria Drey Victoria Drey

10. Ensuite, faites une incise oblique sur la longueur d'un côté de chaque pain - utilisez le couteau le plus tranchant possible.

Victoria Drey Victoria Drey

11. Les pains doivent être cuits avec de la vapeur, placez donc un plat en métal vide sur la grille inférieure du four et chauffez à 220°C. Lorsqu'il est chauffé, placez le plateau avec des pains sur la grille du milieu et versez délicatement une tasse d'eau chaude dans le plat en métal inférieur ; fermez immédiatement la porte du four.

Victoria Drey Victoria Drey

12. Le temps de cuisson est d'environ 15-20 minutes en fonction du four. Faites cuire jusqu'à ce que le dessus soit doré et qu'il soit entièrement cuit à l'intérieur, puis retirez du four. Laissez les pains refroidir complètement avant de les couper.

Victoria Drey Victoria Drey

Priatnovo appetita !

Dans cet autre article découvrez comment faire du vrai pain noir à la russe chez vous.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.