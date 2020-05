Anneaux sablés à la soviétique: un délice à base de cacahuètes

Les sablés aux arachides étaient toujours vendus dans les cantines scolaires et dans toutes les boulangeries de quartier. Comme beaucoup d'autres recettes appréciées depuis l'enfance à l’époque soviétique, ces biscuits étaient préparés selon un ensemble de normes techniques strictes (GOST). Cela garantissait une qualité qui ne peut pas être reproduite avec des ingrédients les moins chers. Dans cette recette, le beurre est la principale raison pour laquelle ces biscuits sont si délicieux et fondants.

Traditionnellement, ce sablé soviétique n'a pas besoin d'être cuit jusqu'à ce qu'il soit doré, ce qui est plus courant lors de la cuisson ; au lieu de cela, ils sont prêts lorsqu'ils sont juste très légèrement dorés. Par conséquent, les anneaux à la cacahuète restent très tendres et fondent presque dans la bouche. C'est précisément leur particularité ; ainsi qu’une couche très épaisse d'arachides sur le dessus… évidemment plus il y a d'arachides, plus le sablé est savoureux.

Pour faire ce sablé à la maison, vous n'avez même pas besoin d'aller au commerce. Vous avez probablement déjà tous les ingrédients dans votre cuisine. Vous avez besoin de farine, de sucre, d'œufs et de beurre. Et, bien sûr, de cacahuètes - en grillant au four, elles rempliront votre maison d'un arôme magique…

Ingrédients:

350 g de farine

200 g de beurre

150 g de sucre en poudre (ou juste de sucre)

2 œufs

2 cuillères à café de levure chimique

200 g d'arachides

½ cuillère à café de sel

1 cuillère à café d'extrait de vanille

Préparation :

Laisser ramollir le beurre à température ambiante.

Dans un bol, mélanger tous vos ingrédients secs : farine, sucre en poudre, levure chimique et sel. Remuer avec un fouet jusqu'à ce que le tout soit mélangé.

Une fois votre beurre ramolli, placez-le dans un bol de batteur à vitesse moyenne avec le fouet plat. Le beurre doit devenir moelleux et s'éclaircir en couleur.

Ajoutez maintenant votre mélange sec et mélangez à basse vitesse jusqu'à ce qu'il soit incorporé. Ajoutez votre extrait de vanille et vos œufs. Battez à nouveau jusqu'à ce qu'il soit homogène. Ne surmélangez pas la pâte, sans quoi elle ne sera pas délicate.

Mettez votre pâte sur une surface de cuisine et formez une boule. Enveloppez votre boule et laissez reposer au réfrigérateur pendant au moins 30 minutes.

En attendant, émincez les arachides en petits morceaux. Si vous n'avez pas d'arachides, utilisez d'autres noix.

Lorsque votre pâte a refroidi, sortez-la du réfrigérateur et roulez avec un rouleau à pâtisserie entre deux feuilles de papier sulfurisé. L'épaisseur de la pâte doit être d'environ 4 à 6 mm. Une fois la pâte roulée, remettez-la au réfrigérateur pendant environ 10 minutes. Elle redeviendra ferme et sera beaucoup plus facile à couper.

À l'aide d'un emporte-pièce ou de deux anneaux (grand et petit), coupez vos sablés. Placez-les sur une plaque à pâtisserie et saupoudrez le dessus de chaque biscuit d'arachides hachées.

Cuire les biscuits à 180°C pendant 10 à 15 minutes ou jusqu'à ce qu'ils deviennent dorés sur les côtés.

Laissez-les refroidir et dégustez !

