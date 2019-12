Vaches, cochons, béliers et hérissons: dix restaurants moscovites pour les amoureux des animaux

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Khatchapouri

Mondain, star d'Instagram, âme festive – tout cela décrit parfaitement Tolik, bélier dandy devenu l'icône de la chaîne de restaurants géorgiens Khatchapouri. En tant que directeur artistique officiel, il a un emploi du temps très chargé – il donne des interviews, des autographes et participe à des événements à la mode dans toute la ville. Cependant, il prend toujours le temps de visiter ses propres cafés – pour animer le week-end des ateliers pour les enfants, poser pour des photos avec des femmes ou organiser des fêtes éblouissantes avec des verres gratuits et des battles de rap. Il suffit de consulter son calendrier sur le site web, et à sa rencontre vous attendent un câlin et un selfie !

Funny Cabany

Ce café aéré, de style villageois, vous fera découvrir des plats européens créatifs. Quand sa mascotte, un adorable cochon nain nommé Funny, se met à rôder, son groin reniflant les chaussures des clients et sa queue remuant sans arrêt comme un rotor d'hélicoptère, aucun enfant ou adulte ne peut résister à son charme. Les employés de bureau qui déjeunent prennent des photos, les parents laissent les enfants se livrer à des câlins, tandis que les jeunes filles branchées se bousculent pour caresser cette adorable créature. Funny préfère cependant les salariés de l’établissement, car ce sont eux qui savent exactement où lui gratouiller de manière la plus agréable possible le dos (un indice : elle adore aussi qu’on lui frotte les oreilles).

Kavkazskaïa Plennitsa

Pour vous imprégner de la véritable ambiance soviétique et goûter à la riche cuisine géorgienne, n'allez pas plus loin que Kavkazskaïa plennitsa – un restaurant sur le thème de l'iconique comédie russe La Prisonnière du Caucase ou les Nouvelles Aventures de Chourik. Tandis que l'une de ses salles reproduit les scènes du film dans un décor à l'ancienne avec tapis sur les mur, une autre vous emmènera dans la belle campagne géorgienne avec d'authentiques fours en pierre, des tapis tissés à la main … et des poules vivantes qui gloussent tranquillement dans un mini-poulailler. Mais elles ne sont pas là que pour le charme - elles pondent des œufs et ceux-ci peuvent être servis directement dans votre assiette.

Chinok

Pour vous rappeler des souvenirs de votre enfance heureuse à la campagne, dirigez-vous vers Chinok – un restaurant du centre-ville recréant l’ambiance d’un village ukrainien idyllique et possédant sa propre mini-ferme. De majestueux paons se reposent sur un arbre en pleine croissance, des lapins et des poules errent dans l'herbe à côté d'une imposante mais docile vache, tandis qu’une femme en tenue ukrainienne leur tient compagnie. Un bouc espiègle nommé Gipsy vient cependant briser cette sérénité, s'amusant et embêtant tout le monde dans l'espoir que quelqu'un joue avec lui.

Elargui

Niché parmi les ambassades et les vieilles demeures de la ville, à 5 minutes à pied de l'Arbat, Elargui est une véritable oasis au cœur de la ville animée. Avec sa propre cour fleurie remplie de verdure, cet endroit ressemble moins à un restaurant qu'à la maison d'été de votre grand-mère, alors ne soyez pas surpris de voir des convives à quatre pattes. Une chèvre câline, Lucy, et ses amis lapins vivant dans le jardin, feront fondre votre cœur. D’ailleurs, des hommes d'affaires et des PDG en pleine possession de leurs moyens se retrouvent soudain à caresser et à nourrir ces mignonnes boules de poils, juste à côté d'enfants exaltés.

Ouzbekistan

Ce restaurant n'est rien d'autre qu'un véritable palais des 1001 nuits : les immenses salles à manger rappellent les décors d'Aladin avec leurs peintures en relief, leurs lampes ornées et leurs meubles brodés – tous fabriqués à la main par les meilleurs maîtres des différents coins de l'Asie. L'offre gastronomique est tout aussi riche et couvre un large éventail de cuisines, du Moyen-Orient à la Chine, mais se spécialise – vous l'aurez deviné – dans les délices ouzbeks, y compris le célèbre pilaf. Et si vous n'avez pas envie de dîner en mode sultan, vous trouverez un endroit parfaitement calme dans le riad – un jardin intérieur où vous pourrez contempler deux magnifiques paons.

Tinatin

Des intérieurs chaleureux, tout en bois, éclairés par des lustres antiques, des escaliers ornés et des balcons sculptés, d'innombrables pièces, des coins et recoins – ce restaurant de 4 étages semble être à la frontière du monde de Narnia. Il vous emmènera en voyage culinaire dans un pays non moins magique – la belle Géorgie, puisque c'est de là que viennent toutes les recettes – comme le dit la propriétaire, directement du livre de cuisine de sa grand-mère. Et tout en bavant sur les délices caucasiens, ne soyez pas surpris d'entendre de joyeux gazouillis – le grenier abrite plusieurs perroquets enjoués qui animeront votre déjeuner d'affaires et aideront à faire fondre la glace lors de votre premier rendez-vous galant.

Lucky Lori

Vous souvenez-vous de la fois où vous avez supplié votre mère pour avoir un cochon d'Inde ? Eh bien, à Lucky Lori, vos rêves d'enfant deviennent réalité car s’y trouve tout un ensemble d'animaux domestiques traditionnels – un gentil et sociable cochon d’Inde, un chinchilla, un hamster et un perroquet, tous plutôt sympathiques envers les visiteurs. Un autre avantage – vous pouvez faire l'expérience du concept russe unique des anti-cafés, où vous ne payez pas pour la nourriture, mais pour le temps passé. Ainsi, alors que l'offre de thé, de café et de biscuits est à volonté, vous pouvez apporter vos propres snacks pour une soirée de jeux entre amis, ou regarder des films sur un projecteur, ou simplement travailler sur votre ordinateur portable dans une ambiance relaxante.

Ejeminoutka

Qui a dit que les animaux de compagnie devaient être doux et moelleux ? Cet autre anti-café a opté pour des bêtes épineuses, puisqu’accueillant une douzaine de hérissons pygmées africains qui feront vibrer petits et grands. Quand ces créatures se mettent à rôder en reniflant et soufflant, il n'y a guère une personne qui puisse résister à leur charme. Une visite ici pourrait aussi vous aider à éduquer vos enfants sur la nature car, avant que les visiteurs ne soient autorisés à jouer avec ces animaux, les membres du personnel leur enseignent les règles et leur offrent des conseils par la suite.

Zaïcafé

Des tas d’adorables bestioles aux longues oreilles vous attendent au Zaïcafé, un autre établissement où l’on paye à la minute et où une foule de lapins sautillants vous feront perdre votre temps. Vous pouvez caresser l'élégante Hermione blanche-rousse, ou brosser Lev Nikolaïevitch, ou encore vous faire photographier avec les autres lapins – inutile de dire que ces boules de poils seront les nouvelles stars de votre Instagram. Et si vous cherchez plus qu'une séance de jeu, le café organise régulièrement des conférences et des ateliers sur la façon de prendre soin de ces animaux de compagnie. Prenez note – vous voudrez inévitablement ramener l’un de ces adorables animaux à la maison et, justement, Zaïcafé les propose à l'adoption.

