En prévision du Mondial 2018, un match de foot «gastronomique» sera disputé à Vladimir

Vous savez sans doute que la Coupe du Monde de la FIFA™, événement sportif majeur de l’année pour les amateurs du ballon rond, sera disputée cet été en Russie. Mais saviez-vous par contre qu’en prévision du championnat, un tournoi opposera les principaux chefs cuisiniers des villes hôtes des compétitions ainsi que des maîtres français et allemands dans la ville russe de Vladimir?

Compétitions de futsal, tournoi-éclair de foot en laptis (ces chaussures traditionnelles russes fabriquées avec des lanières d'écorce) et festival de gastronomie régionale et de cuisine de rue - à 45 jours du coup d’envoi de la Coupe du Monde de la FIFA™, la ville de Vladimir accueillera une fête du ballon rond et de la gastronomie, informent les organisateurs du projet Carte gastronomique de Russie.

Intitulé Welcome Foodball Cup, l’événement regroupera les équipes de chefs culinaires, de restaurateurs, mais aussi de représentants de l’industrie du tourisme. Sur la liste des participants figure notamment l’équipe de l’Institut Paul Bocuse de Lyon.

Le projet prévoit la conception d’un « Menu de football » et un tournoi entre les chefs des régions participant au projet « Carte gastronomique de Russie », des villes hôtes du championnat. L’équipe championne sera récompensée d’une coupe en chocolat, qui a été présentée fin janvier dans la ville de Souzdal.

« Nous espérons que la lutte pour ce trophée donnera naissance à une multitude de recettes intéressantes et conjuguera l’esprit de compétition sportive avec l’art culinaire », a déclaré Mikhaïl Kolkov, vice-gouverneur de la région de Vladimir, lors de la présentation de l’initiative.

Cet événement marquera le final de la campagne promotionnelle du projet Carte gastronomique de Russie dans les villes hôtes de la Coupe du Monde de la FIFA™ et aura pour objectif de populariser les cuisines nationales de la Fédération de Russie auprès des restaurateurs étrangers et représentants du secteur touristique, précisent les organisateurs.

