Les Saisons de la gastronomie russe débarquent à Monaco

Unique en son genre, le dialogue de ces cultures nationales se poursuit depuis voilà plus d’un siècle. C’est justement sur la Côte d’Azur que l’intérêt pour la Russie se ressent le plus. Au début du XXe siècle, c’est précisément ce territoire qui a attiré la noblesse russe, tandis que parallèlement, les fameuses Saisons russes de Serge Diaghilev, axées sur la popularisation de la culture russe en Occident, connaissaient un immense succès. Or, l’échange gastronomique entre les pays fait partie de ce processus de partage.

C’est d’ailleurs pour ce dernier aspect qu’a opté Natalia Marzoïeva en instituant en 2010 ses Saisons de la gastronomie russe. Huit ans après leur lancement, elle affirme sans le moindre doute que son festival « est devenu une ressource diplomatique efficace qui vise à renforcer les relations entre nos pays ».

Pour sa 8ème édition, le festival, qui a déjà rassemblé les meilleurs chefs russes et français à Paris, sur la Côte d’Azur et à Moscou, offrira aux maîtres de la gastronomie l’occasion de démontrer leur talent et leur perception de la cuisine russe et monégasque.

Du 30 janvier au 4 février c’est le Café de Paris de Monte-Carlo qui accueillera les dîners, œuvres du chef de cet établissement, Franck Lafon, et du brand-chef du restaurant Moskvitch (qui ouvrira prochainement à Moscou, en Russie), Andrey Kolodiajny. Le programme culturel comprendra les performances des solistes du théâtre gitan Romen et de la troupe Romano Atmo.

Le dîner gala se tiendra dans le célèbre casino de Monte-Carlo et sera précédé du concert de la soprano d’origine russe Anna Netrebko. Placé sous le thème de l’«Opéra», le repas sera préparé à quatre mains par Andrey Kolodiajny et le chef étoilé français Marcel Ravin (Blue Bay, Monte-Carlo).

