Pourquoi «toutes» les femmes russes sont-elles si belles?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Après avoir considéré les possibilités qu’en Russie les femmes laides se soient jetées d’un haut d’une falaise ou retirées au fin fond des forêts de Sibérie , nous avons décidé de creuser plus avant cette question et émettons les trois hypothèses suivantes.

Premièrement, gardons à l’esprit le proverbe russe : « Il n’y a pas de femmes laides, il n’y a que de la vodka en quantité insuffisante ». Horriblement sexiste, convenons-en, mais pas surprenant dans un pays producteur de vodka. Tout touriste en Russie aspire à goûter le spiritueux qui a la particularité d’embellir aux yeux de celui qui le boit tout ce qui se trouve autour de lui.

photographer/Getty Images photographer/Getty Images

Deuxièmement, nous nous rappelons aussi les années 1970, lorsque les femmes soviétiques n’avaient guère la possibilité de bien s’habiller et de trouver du maquillage de bonne qualité. Elles devaient faire longtemps la queue pour s’acheter les chaussures qui leur faisaient envie ou des chaussures de qualité médiocre. En raison de la faiblesse de l’industrie de l’habillement, elles se faisaient elles-mêmes ou se faisaient faire leurs robes. Dans les années 1990, les femmes ont pu s’acheter des vêtements et des produits de maquillage de marques occidentales et ont gardé jusqu’à aujourd’hui l’habitude d’attirer tous les regards partout où elles passent !

Viatcheslav Prokofiev/TASS Viatcheslav Prokofiev/TASS

Troisièmement, c’est une question d’habitude. On ne peut dire que la majorité des femmes russes soient belles au sens où les redoutables industries de la mode et du divertissement définissent la beauté. Toutefois, bien s’habiller et se maquiller est déjà la moitié du travail de fait. Leurs mères et grand-mères ont vécu à des époques où il y avait dramatiquement moins d’hommes que de femmes. Elles leur ont donc appris à avoir les mains soignées et être bien coiffées en toutes circonstances et à ne jamais se présenter nulle part l’air négligé ou sans maquillage, en particulier devant des hommes et même leur mari.

Alexeï Maychev/Sputnik Alexeï Maychev/Sputnik

Et vous, que pensez-vous des femmes russes ? Partagez-vous l’avis de ce lecteur qui nous a écrit à ce sujet ?

Dans cet autre article, découvrez cinq femmes scientifiques qui ont marqué l’histoire de la Russie.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.