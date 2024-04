Cinq avancées pour leurs droits que les femmes obtinrent du pouvoir bolchévique 

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Égalité civique et droit de vote

Manifestation des ouvrières de l'usine Poutilov le premier jour de la révolution de février 1917 Musée d'État d'histoire politique de Russie Musée d'État d'histoire politique de Russie

Le 26 octobre / 8 novembre 1917, le IIe Congrès des députés des ouvriers et des soldats adopta le décret De la formation d’un gouvernement ouvrier et paysan. Dans les faits, il accordait aux femmes les mêmes droits politiques qu’aux hommes, notamment celui de gouverner. La Russie soviétique fut l’un des premiers pays où les femmes obtinrent le droit de vote et celui d’être élues. Bientôt, Alexandra Kollontaï (1872-1952) devint la première femme ministre au monde.

Égalité des droits sociaux et patrimoniaux

Dans l'une des usines soviétiques Archives de Valeri Sidelnikov/russiainphoto.ru

Les bolcheviks prirent un certain nombre de mesures en faveur des femmes : limitation de la journée de travail à huit heures, interdiction du travail de nuit, interdiction du travail sous terre, égalité de salaire, égalité des droits patrimoniaux. Le mariage reconnu légalement n’était plus religieux, mais civil. Sur le papier, il s’agissait de l’union d’un homme et d’une femme aux droits égaux dans laquelle la femme n’était plus soumise à l’homme comme une esclave.

Congé maternité

Jeunes mères soviétiques avec leurs enfants, 1968 M.Baranauskas/TASS M.Baranauskas/TASS

Les bolcheviks instaurèrent le congé maternité payé et le droit à retrouver son poste après la fin de cette période. A l’origine, elle durait huit semaines avant l’accouchement et huit semaines après. Par ailleurs, durant neuf mois après la naissance de leur enfant, les femmes allaitantes avaient le droit de travailler six heures par jour.

Accès à l’enseignement supérieur

Des étudiantes avec leurs enfants lors d'un cours dans un club de femmes, 1928 Sputnik Sputnik

Avant la Révolution, les filles pouvaient aller à l’école. Si leurs familles en avaient les moyens, elles avaient la possibilité de faire des études supérieures dans des institutions spécialisées dont les concours d’entrée étaient très sélectifs. En 1918, l’université devint gratuite pour les hommes comme pour les femmes.

Féminisme

"Vive les femmes égales d’URSS!" Domaine public Domaine public

Pour faire connaître aux femmes leurs nouveaux droits et les aider à trouver leur place une société en pleine transformation, les bolcheviks créèrent le Département des Femmes (Женотдел / jenotdel). Il s’agissait d’une institution de propagande du féminisme. Les femmes devaient comprendre qu’elles n’étaient pas faites pour être des esclaves domestiques, qu’elles avaient un autre rôle à jouer dans la société que celui que les traditions séculaires leur avait assigné.

