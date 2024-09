Remontée menant au kremlin: Nijni Novgorod se dote d’un nouveau funiculaire

À l’emplacement d’un ancien funiculaire, une nouvelle remontée mécanique a été installée à Nijni Novgorod, reliant désormais la place Narodnogo edinstva et la rue Rojdestvenskaïa avec le kremlin de la ville.

En 1896, Nijni Novgorod avait en effet inauguré son tout premier funiculaire, devenant la toute première ville russe à se doter d'un tel dispositif. Il reliait la tour du Nord et celle de l’Horloge.

L’« élévateur du kremlin », nom qu’il a reçu a l’époque, avait été conçu à l’occasion de l’Exposition industrielle et artistique panrusse.

Il constituait alors un maillon important du système des transports de la ville et ses cabines acheminaient les passagers vers des stations de la ligne de tramway.

Il a subsisté jusqu’en 1926, puis s’est vu substituer par de nouveaux moyens de transport et, avec le temps, a connu la ruine. Il y a cinq ans, les archéologues de la ville ont découvert les restes des anciennes constructions et il a été décidé d’en ériger un nouveau. Des fragments du funiculaire historique ont été préservés et l’on peut les observer à travers le sol en verre de la station supérieure.

La nouvelle ligne s’étend sur un peu plus de 130 m. Elle opérera tout au long de l’année et chacune de ses cabines est capable d’accueillir jusqu’à 40 personnes. Le trajet durera quelques minutes et ne coûtera que 200 roubles (2 euros à peu près).

