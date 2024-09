Cinq choses à faire à Enisseïsk, le «père» des villes de Sibérie 

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr



Découvrir le style baroque sibérien

Melnikov (CC BY-SA 4.0) Melnikov (CC BY-SA 4.0)

Fondée en 1616, Enisseïsk est l’une des plus anciennes villes de Sibérie. Elle fut longtemps un centre industriel important situé au carrefour des voies commerciales qui traversaient l’Est et le Sud de la Sibérie et menaient en Chine. Visiter les monuments architecturaux de la ville est l’occasion de découvrir le baroque sibérien. L’église de la Dormition et le monastère de la Transfiguration du Sauveur en sont de magnifiques illustrations.

Faire une promenade au fil de l’eau

Rastorian (CC BY-SA 4.0) Rastorian (CC BY-SA 4.0)

En 1913, l’explorateur Fridtjof Nansen relia le port norvégien de Tromsø à l’embouchure de l’Enisseï par l’océan Arctique. Il remonta ensuite le fleuve en bateau à vapeur jusqu’à Krasnoïarsk. Il décrivait Enisseïsk en ces termes : « C’est une ville ancienne mais qui donne l’impression d’avoir été construite récemment. La plupart de ses bâtiments sont en bois et peu élevés. Les rues sont larges et droites. Le relief est plat ». On pourra à son tour se sentir explorateur en faisant une promenade en bateau sur l’Enisseï.

On pourra aussi prendre le temps de pousser jusqu’au lac du Monastère situé à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de la ville. La forte concentration en fer de ses eaux lui donne une teinte rougeâtre.

Visiter le musée des rabots

Ilia Naïmouchine/Sputnik Ilia Naïmouchine/Sputnik

Enisseïsk peut s’enorgueillir du nombre de ses musées. Parmi eux, celui consacré aux rabots, qui figure dans le livre Guinness des Records : il renferme dans ses collections plus de mille cinq cents exemplaires de cet outil. On y trouve un rabot de l’époque de Pierre le Grand ou bien encore « Chmyga », un instrument d’un mètre trente-cinq de long.

Goûter des raviolis à la viande de... castor

Legion Media Legion Media

Comment repartir d’Enisseïsk sans avoir dégusté les spécialités régionales. Au menu des nombreux restaurants de la ville, on trouvera des fougères revenues à la poêle avec des oignons, une soupe de saumon rouge et même des pielmiéni (ravioli) de castor ! Et pourquoi pas un cheese-cake de merisier à grappes en dessert ?

Admirer les travaux des sculpteurs sur bois

Ilia Naïmouchine/Sputnik Ilia Naïmouchine/Sputnik

Lorsqu’on a la chance de visiter Enisseïsk, il ne faut pas oublier de prêter attention aux chambranles des maisons anciennes de la ville. Ils ont été réalisés par des sculpteurs sur bois dont la réputation dépassait largement les limites de la ville.

Dans cette autre publication, découvrez les dix questions les plus fréquentes sur la Russie.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.