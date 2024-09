Gros plan sur la race du chien de garde de Moscou, ce défenseur géant

Le chien de garde de Moscou est un magnifique gardien, un géant prêt à défendre. Il peut avec le même succès assurer des services de garde et de surveillance et être un compagnon loyal pour son maître.

L’histoire de la race a commencé après la Seconde Guerre mondiale. Dans le célèbre chenil « Krasnaïa Zvezda » (Étoile Rouge), l’on a commencé à œuvrer à l’avènement d’une nouvelle race de chien. Il devait être grand, puissant, peu exigeant, bien dressé et capable d’effectuer des tâches de garde et de surveillance dans des conditions climatiques différentes, tant en Sibérie qu’en Asie centrale.

Pour cela, l’on a décidé de réaliser un croisement de bergers du Caucase et d’Europe de l’Est, de saint-bernards, de chiens de chasse russes, de terres-neuves et de métis. Au milieu des années 1950, les cynologues ont ainsi réussi à obtenir un groupe de race ayant un type reconnaissable. En 1958, le premier standard de la race a été approuvé et, en 1985, le chien de garde de Moscou a été reconnu comme race.

Il s’agit d’un chien de grande taille (72-78 cm de hauteur et un poids à partir de 45 kg) avec une tête massive et une large queue. Malgré son apparence rude, le chien de garde ne fait pas preuve d’une agressivité immotivée. Son pelage épais et long le protège du froid. Sa couleur rousse-pie tachetée et ses « lunettes » foncées lui donnent en outre un air solennel.

