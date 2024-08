L’épagneul de chasse russe, cet aristocrate redouté par les canards et faisans

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Cette race doit son apparition à l’oncle de Nicolas II, le grand-duc Nicolas Nikolaïevitch junior. Fondateur de la célèbre chasse de Perchino et propriétaire de la Faisanderie du Signe à Peterhof, il a rapidement remarqué les excellentes qualités de travail des épagneuls. Ces chiens étaient excellents pour chasser les canards, les faisans et les bécasses. À la fin du XIXe siècle, Nicolas Nikolaïevitch a reçu (probablement d’Angleterre) un cocker spaniel noir, nommé Dacha. Après lui, des chiens de cette race ont été achetés par Vladimir Dits, veneur de la Chasse impériale – ce sont précisément eux qui sont considérés comme les ancêtres des épagneuls de chasse russes.

Les éleveurs russes ont sélectionné des chiens aux pattes plus hautes, ce qui leur permettait de chasser les oiseaux dans les conditions locales, et au tempérament plus vif. Dès les années 1930, le pays a ainsi disposé de sa propre population d’épagneuls. En 1951, le premier standard de la race a ensuite été approuvé.

Le véritable essor des épagneuls russes s’est produit dans les années 1960-1980. Ils se sont révélés être non seulement d’excellents chasseurs, mais aussi de remarquables compagnons. « On m’a donné un petit chien d’une rare race d’épagneul, de la taille de deux gros chats, avec les oreilles jusqu’au sol. Lorsqu’il mange, ses oreilles trempent dedans, lorsqu’il renifle le sol, il marche sur ses oreilles avec ses pattes avant », a écrit l’écrivain Mikhaïl Prichvine, grand admirateur de cette race, dans l’un de ses récits. Evgueni Tcharouchine a quant à lui écrit un recueil d’histoires sur un chiot de cette race appelé Tomka.

Les épagneuls de chasse russes sont des chasseurs de canards incomparables. Ils travaillent sans arrêt, ne se figeant pas, comme le font les chiens d’arrêt, devant le gibier, ce qui leur permet de chasser toutes les proies à plumes, de poursuivre l’oiseau. C’est un chien relativement petit, de 38 à 45cm au garrot. Son pelage se décline en couleurs unies (noir, roux, marron et variantes avec sous-poil), ainsi qu’en couleurs piquetées et tachetées. Par exemple, noir et blanc, noir et blanc avec sous-poil, avec ou sans marbrures. Il n’est pas nécessaire de les tondre. L’épagneul russe est un chien rustique, intelligent, actif, gai, facile à vivre, prêt à jouer avec les enfants et à sauter dans l’eau pour aller récupérer une proie blessée.

