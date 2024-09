Toy terrier russe, ce petit chien au grand cœur

L’une des plus petites races au monde, le toy terrier russe est un compagnon amusant et infatigable qui aime participer à toutes les activités de son maître, qu’il s’agisse de voyager ou de danser.

Avant la révolution, les petites races « décoratives » étaient très populaires en Russie, en particulier le toy terrier anglais. Cependant, après ce bouleversement historique, l’intérêt pour leur élevage s’est presque éteint. Ce n’est que dans les années 1950 que les cynologues du pays ont décidé de créer un petit chien de compagnie. Le résultat fut encore meilleur : deux variétés, à poils lisses et à poils longs. En 1997, le premier standard unifié de la race a été approuvé. En 2006, les deux variétés – le toy terrier de Moscou à poil long et le toy terrier russe à poil lisse – ont ensuite été réunies sous le nom commun de toy russe (aussi appelé « russkiy toy » ou « petit chien russe »). Onze ans plus tard, la race a été reconnue par la Fédération cynologique internationale.

Ce petit chien élégant (taille 22-27 cm) à la queue fougueuse et aux grandes oreilles dressées se caractérise par une nature joyeuse et affectueuse. Les couleurs riches avec tâches rousses – noir, marron, bleu, violet, rouge avec noir ou marron – le distinguent immédiatement de tous les autres. La frange sur les oreilles et la queue de la variété à poil long souligne en outre sa silhouette gracieuse.

Les chiens de cette race sont comme des jouets, mais ce n’est là que l’un de leurs nombreux avantages. Ils sont prêts à participer à de longues promenades et à des voyages, mais aussi à faire du sport : le russkiy toy participe à des épreuves d’agilité et même à des danses avec des chiens, ce qui ravit invariablement l’assistance.

Dans cet autre article, découvrez le chien de salon russe, cette «sirène» terrestre.

