Ce crumble russe à la confiture qui réchauffera vos soirées d’automne

Comme vous le savez, le crumble est un dessert anglais, composé de fruits et de baies recouverts de chapelure de pâte brisée. La Russie possède sa propre version de cette pâtisserie. Les habitants du pays, bien sûr, ne l’appellent pas « crumble », mais le connaissent simplement comme l’une des variétés de tarte.

En règle générale, le crumble à la russe est plus solide et est cuit dans de grands moules, puis coupé et servi sous forme de parts carrées. Outre des morceaux de fruits et de baies, les Russes ajoutent à la garniture du crumble de la confiture préparée avec amour en été. Cette petite caractéristique confère à ce dessert une valeur particulière, car une telle tarte semble remplir la maison de confort et de chaleur.

Ingrédients :

Pour la pâte :

farine – 300g

beurre – 150g

œufs – 1 + 1 jaune

sucre – 130g

zeste de citron

levure chimique – ½ cuillère à café

sel – ½ cuillère à café

Pour la garniture :

confiture – 100g

baies variées – 150-200g

Préparation :

Mettez les ingrédients de la pâte dans le bol d’un robot.

Mélangez le tout jusqu’à obtenir des miettes.

Mettez du papier humide au fond du moule pour qu’il soit facile de retirer le gâteau.

Placez-y les 2/3 des miettes en premier.

Étalez de la confiture sur le dessus.

Ajoutez des baies.

Saupoudrez le reste de la pâte.

Cuisez le gâteau au four à 180°C pendant environ 45 minutes. Priatnovo appetita !

