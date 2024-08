Gros plan sur le chien de salon russe, cette «sirène» terrestre

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

L’apparition de cette race est relativement récente : son élevage a été confié en 1996 à l’ingénieur zootechnicien Ioulia Lakatoch. Le croisement de yorkshires terriers, de shih tzus, et de plusieurs autres races a permis la création des « sirènes » (en russe, « chien de salon russe » se dit « русская салонная собака », ce qui en abrégé donne « русалка », qui signifie « sirène »). Il s’agit d’un chien miniature (de 18 à 28 centimètres) au poil long et doux et aux oreilles dressées. Sa couleur de base est le roux. En raison de la variété des nuances – de pâle et crème à rouge – les « sirènes » ont l’air de s’être baignées dans de l’or. Cependant, il existe aussi d’autres couleurs : noir, bleu, marbré.

Ces chiens sont d’excellents compagnons : ils ont un caractère équilibré, très malléable et calme. En même temps, il est sociable et prêt à participer aux jeux avec son maître.

En 2013, l’Organisation cynologique de Russie a reconnu le chien de salon russe comme un groupe de race. En 2016, lors du Championnat du monde canin qui s’est tenu à Moscou, les « sirènes » ont été présentées en tant que race nationale russe.

Les chiens de salon russes sont encore peu nombreux – l’on en compte environ un millier dans le monde.

