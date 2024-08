Bichon russe, ce chien plein de joie et de tendresse

Jaro Larnos (CC BY 2.0)

Ces adorables petits chiens à poil frisé et au regard attentif sont prêts à suivre leur maître où qu’il aille. Ils sont des compagnons idéaux!

Cette race a été créée à Leningrad (nom soviétique de Saint-Pétersbourg) au cours des années 1950. Contrairement aux chiens de service, les toys (chiens de petite taille) n’étaient pas alors nombreux en URSS.

Affectueusement appelés « tsvetnouchki », du mot russe tsvet qui veut dire couleur, les chiens de cette race ont pour ancêtres les shih tzu, différents bichons et des chiens assez petits et dont l’origine reste incertaine. En 1966, le premier standard de la race a été rédigé en URSS.

Ces chiens n’ont pas tardé à se propager d’abord à Moscou, puis dans d’autres recoins du pays et, en 1999, le Club national de cette race a vu le jour au sein de la Fédération cynophile russe.

Outra leur petite taille n’excédant pas les 26 cm, ces chiens se distinguent par leur poil assez long et frisé, leurs oreilles triangulaires un peu arrondies vers l’extrémité et une queue duveteuse, posée sur le dos. L’on en trouve de toutes les couleurs, sauf blanche, à tâches ou marbrée.

Les « tsvetnouchki » sont très tendres et joviaux, ont un regard doux et un caractère posé. Puisqu’il est difficile de résister devant leur charme, les chiens de cette race se sont propagés même au-delà des frontières du pays.

