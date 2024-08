Recette de l’etchpotchmak, chausson triangulaire immortalisé par un monument au Tatarstan

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Avec le célèbre dessert appelé « tchak-tchak », ce chausson au nom tout aussi exotique est considéré comme l’un des symboles des cuisines traditionnelles tatare et bachkire. Il est facilement reconnaissable grâce à sa forme triangulaire et le nom lui-même – « etchpotchmak » – peut littéralement être traduit par « trois coins ». Historiquement, les Tatars et les Bachkirs le cuisinaient et le mangeaient en plein air lors des longues campagnes militaires.

Habituellement, l’etchpotchmak est préparé à partir d’agneau, moins souvent de bœuf, avec du bouillon versé dans un petit trou sur le dessus pour ajouter de la jutosité. Fait intéressant : en Russie, cette pâtisserie est tellement appréciée qu’en 2016, un monument lui a été érigé dans la ville de Kazan, la capitale de la République du Tatarstan.

Ingrédients (pour 14 portions) :

Pour la pâte :

lait –150ml

farine – 400g

œufs –1 pièce

crème épaisse (30% de matière grasse) – 85g

beurre – 60g

sucre – 1 cuillère à soupe

sel – 1 cuillère à café

levure (fraîche) – 18g

Pour la garniture :

viande d’agneau (avec le gras) – 400g

pommes de terre – 100g

oignons – 200g

poivre noir

cumin

sel – 1 cuillère à soupe

beurre – 150g

Préparation :

Mettez le sucre et la levure dans un mélange de lait et d’œufs et remuez. Ajoutez 1/3 de la farine et mélangez le tout avec un fouet. Ajoutez le beurre fondu et remuez à nouveau. Tamisez le reste de la farine mélangée avec du sel et pétrissez au mixeur pendant environ 15-20 minutes. Couvrez la pâte d’un film plastique et laissez reposer durant environ 1 heure. Pendant ce temps, coupez la viande, les oignons et les pommes de terre en cubes de 4 à 5mm. Mettez de côté. Une fois que la pâte a doublé de volume, étalez-la et laissez reposer encore 20 minutes. Écrasez les oignons pour les rendre plus doux. Ajoutez le sel, les épices et mélangez tous les ingrédients de la garniture. Étalez à nouveau la pâte. Divisez-la en morceaux d’environ 50g chacun. Faites de petites boules. Aplatissez une boule, mettez une cuillère à soupe de garniture au milieu. Pliez les bords ensemble, en formant un triangle avec un trou au milieu. Placez les chaussons sur un plateau et laissez-les reposer et lever un peu. Faites cuire vos etchpotchmaks environ 45 minutes à 180°C. Quand ils sont prêts, versez du beurre fondu dans les trous. Priatnovo appetita !

Dans cet autre article, découvrez notre recette du fameux pain d’épices de Toula.

