Recette du tchak-tchak, ce «gâteau frit» du Tatarstan

Ce dessert inhabituel à base de pâte frite et de miel peut être trouvé dans presque tous les magasins russes, mais, sans doute, le tchak-tchak le plus délicieux est préparé dans son lieu d’origine – au Tatarstan. Du Xe au XIIIe siècle, sur le territoire de cette république russe, était situé le khanat bulgare de la Volga. Selon la légende, l’un de ses dirigeants a ordonné à ses serviteurs de créer pour le mariage de son fils un dessert inhabituel, très savoureux, copieux et pouvant être conservé longtemps. C’est ainsi qu’est apparu le tchak-tchak, qui répond à toutes ces exigences. On le prépare encore aujourd’hui à l’occasion d’événements festifs, mais l’on se fait plaisir même sans raison particulière !

Ingrédients pour la pâte :

200g de farine

2 gros œufs

1 cuillère à café de sucre

½ cuillère à café de bicarbonate de soude

une pincée de sel

de l’huile de friture

Ingrédients pour le sirop :

250g de miel

50g de sucre

Préparation :

Battez les œufs. Mélangez le sucre, le sel et le bicarbonate de soude. Tamisez 180g de farine sur une surface de cuisson propre et faites un trou au milieu. Versez les œufs battus dans le trou et mélangez le tout.

Quand la pâte devient plus épaisse, pétrissez-la avec vos mains. Formez une boule, mettez-la dans un récipient et laissez-la reposer dans un endroit tempéré durant 20 minutes. Divisez la pâte en deux parts égales et roulez-les une par une. Formez des petits morceaux rectangulaires, pas plus fins que 2-4mm, coupez-les en bande d’une largeur de 4cm et laissez-les reposer durant 10 minutes pour qu’ils sèchent un peu. Saupoudrez les bandes de farine et superposez-les. Coupez-les de manière transversale en petites pièces d’une largeur de 5mm. Répétez toute la procédure avec la deuxième boule de pâte afin d’obtenir de petites « nouilles ». Versez de l’huile dans une casserole profonde. Faites frire les « nouilles » en petites portions. Mettez les « nouilles » sur un essuie-tout afin d’absorber le surplus d’huile et remettez-les à frire. Mélangez du sucre avec du miel et faites bouillir à feu doux durant 1 à 2 minutes. Mettez les morceaux frits dans un saladier, versez-y le sirop et mélangez immédiatement le tchak-tchak. Trempez vos mains dans de l’eau froide et faites une pyramide de tchak-tchak. Laissez votre dessert dans une pièce à température ambiante durant plusieurs heures ou mettez-le au frigo si vous préférez le manger froid. Priatnovo appetita !

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.