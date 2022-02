Dans quelles villes de Russie la vie est-elle la plus coûteuse ou la plus abordable?

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

C’est Anadyr, capitale du district autonome de Tchoukotka, région extrême-orientale faisant face à l’Alaska, qui culmine au sommet du classement des villes de Russie affichant le coût de la vie le plus élevé, révèle Rosstat, agence fédérale de statistiques, suite à une vaste étude menée à travers le pays.

L’institution a en effet analysé, tout au long de l’année 2021, 290 villes et villages de type urbains sur l’ensemble du territoire national et y a comparé le prix total d’un lot commun de 264 produits de consommation et services. Or, il en est ressorti qu’à Anadyr ce montant dépasse de 57% la moyenne, lui valant donc pour la cinquième année consécutive la première place pour cet indicateur.

En réalité, l’on constate que le haut du classement est occupé par des cités toutes situées en Extrême-Orient, région reculée impliquant des surcoûts d’approvisionnement et de logistique. Ainsi, derrière Anadyr arrivent Zyrianka (Iakoutie, +46%), Mirny (Iakoutie, +46%), Palana (Kamtchatka, +43%), Petropavlovsk-Kamtchatski (Kamtchatka, +41%) et Oust-Nera (Iakoutie, +37%).

A contrario, les villes apparaissant comme les plus abordables se trouvent majoritairement dans des Républiques de l’ouest russe et du Caucase : Nazran (Ingouchie, -25%), Magas (Ingouchie, -23%), Kanach (Tchouvachie, -18%), Malgobek (Ingouchie, -17%), Kovylkino (Mordovie, -17%) et Mojga (Oudmourtie, -17%).

En ce qui concerne les deux principales villes du pays, à Moscou, le prix total de ce panier commun apparaît de 28% supérieur à la moyenne fédérale, un taux s’élevant à 12% à Saint-Pétersbourg. Elles se placent par conséquent, respectivement, aux 13e et 37e rangs.

Il convient toutefois de nuancer ces résultats en rappelant que ce coût de la vie est à relativiser en fonction des revenus des habitants. Ainsi, la Tchoukotka affiche un salaire moyen 2,2 fois plus haut que le pays dans son ensemble. En Iakoutie, les revenus sont également 44% plus élevés que la moyenne fédérale. À l’opposé, la République d’Ingouchie figure parmi les régions aux plus faibles revenus.

