Loutres de mer: ces irrésistibles habitants des îles du Commandeur

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Sur les îles du Commandeur, situées dans la région du Kamtchatka (Extrême-Orient russe), vivent des animaux étonnants – les loutres de mer. Elles passent presque toute leur vie dans les eaux froides de l’océan Pacifique : elles y mangent, en utilisant leur ventre comme table, dorment et accouchent même.

Les loutres de mer n’aiment pas la solitude et préfèrent passer du temps en bonne compagnie. En plus, c’est beaucoup plus sûr comme ça ! Et pour ne pas se perdre dans les vagues de la mer de Béring, elles se tiennent fermement par les pattes.

C’est l’une des rares espèces de créatures sur notre planète capable d’utiliser des outils. Les loutres de mer attachent leurs bébés à elles-mêmes avec des algues et utilisent également des pierres comme marteau, s’en servant pour casser les huîtres pour leur déjeuner.

La loutre de mer n’a presque pas de graisse sous-cutanée ; elle n’est réchauffée que par une fourrure épaisse : plus de 40 000 poils par centimètre carré. Au cours des siècles passés, sa fourrure était prisée, ce qui a conduit à l’extermination presque complète de l’espèce. Sa chasse n’a été interdite qu’au début du XXe siècle, mais aujourd’hui, outre les braconniers, leur nombre est également affecté par la situation environnementale.

À propos, autrefois en Russie, la loutre de mer était appelée « castor du Kamtchatka », ce qui est incorrect. Les loutres de mer sont des prédateurs et appartiennent à la famille des mustélidés, comme les zibelines.

Dans cet autre article, découvrez les animaux sauvages de Russie pris en photo depuis les cieux.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.