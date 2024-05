Comment un vice-consul britannique a joué dans l’équipe de football russe

Les Anglais et les Écossais qui ont vécu en Russie ont apporté avec eux leur amour du football et ont volontiers participé à la création des premières équipes locales. Même s’ils n’avaient pas souvent tapé dans un ballon dans leur pays d’origine, ils se sont ici lancés sur le terrain avec enthousiasme. Cela a été le cas du vice-consul britannique Robert Bruce Lockhart.

Le diplomate a été invité dans l’équipe de la Manufacture Morozov par ses compatriotes, les frères Charnock. Lockhart est arrivé à Moscou en 1912 et s’y est rapidement habitué. Les Charnock ont alors été les premiers Anglais que Lockhart a rencontrés durant son séjour dans le pays. Ils lui ont ainsi fait une proposition que le diplomate ne pouvait refuser : rejoindre le club de football sportif Orekhovo. Il a accepté sans hésiter, bien qu’il ne se soit auparavant jamais adonné à ce sport.

Si l’on dit de Lockhart qu’il était un grand joueur, le véritable footballeur était en réalité son frère aîné. Notre héros était quant à lui plus porté sur la boxe et l’escrime. Cependant, cela ne gênait personne. Dans ses mémoires, Robert Bruce Lockhart a écrit : « J’ai toujours considéré mon expérience du football avec le prolétariat russe comme la partie la plus précieuse de mon éducation russe. Je crains que cette expérience ne m’ait fait plus de bien qu’elle n’en a fait à mon club. C’est avec difficulté que j’ai pu occuper la place qui m’avait été attribuée dans l’équipe. Malgré cela, les matchs ont été très intéressants et ont suscité beaucoup d’enthousiasme ».

Lockhart faisait toutefois preuve de bien trop d’humilité : en vérité, il a appris vite, a joué au poste de milieu gauche, a participé aux matchs du championnat de Moscou – la Coupe Foulda, que le club a remportée. Plus tard, le diplomate écrira que la médaille de cette victoire était l’une des rares choses qu’il conservait.

En 1917, Lockhart a quitté la Russie pour un an, avant d’y revenir déjà en tant que chef de la mission britannique. Néanmoins en septembre 1918, il a été arrêté : il s’est avéré que le charmant diplomate était un espion. Selon la version officielle, les ambassades des États-Unis, de la France et de la Grande-Bretagne préparaient un coup d’État militaire dans le pays. Un mois plus tard, il a finalement quitté la Russie.

