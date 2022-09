Pourquoi les clubs de football russes ont-ils des noms aussi étranges?

L’un d’eux a été nommé d’après le système radar du bombardier à longue portée Tu-16, et un autre en l’honneur d’un célèbre gladiateur qui s’est rebellé contre Rome.

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Spartak (Moscou)

Stade Loujniki. Coupe de Russie de football. Final. Spartak (Moscou) - Dynamo (Moscou). Joueurs du Spartak avant le match Sergueï Bobylev/TASS Sergueï Bobylev/TASS

Le club le plus légendaire de l’histoire du football russe, multiple champion national et vainqueur de la Coupe de Russie, a été nommé en 1935 d’après Spartacus (en latin), le chef de la révolte des esclaves et des gladiateurs contre la République romaine. La source d’inspiration pour le choix du nom était le roman éponyme de Raffaello Giovagnoli sur le célèbre combattant de la liberté, très populaire en Union soviétique à l’époque.

CSKA (Moscou)

Le gardien de but du CSKA Igor Akinfeev lors du match de la Première ligue russe entre le CSKA (Moscou) et l'Anji (Makhatchkala) Anton Novoderejkine/TASS Anton Novoderejkine/TASS

Rival implacable du Spartak, le CSKA a été fondé par les forces armées du pays et pendant la majeure partie de son histoire était sous leur aile. L’acronyme signifie « Sports centraux de l’Armée rouge ». Outre Moscou, des clubs de football associés à l’armée existaient également au Kazakhstan, au Tadjikistan et en Arménie. Aujourd’hui, la Bulgarie compte deux CSKA - le CSKA Sofia et le CSKA 1948.

Dynamo (Moscou)

Première ligue russe. Match entre le Dynamo (Moscou) et l'Akhmat (Grozny). Sur la photo : joueur du Dynamo (Moscou) Fedor Smolov Daniel Felipe Kutepov/Global Look Press Daniel Felipe Kutepov/Global Look Press

Alors que le CSKA était supervisé par l’armée, la société sportive Dynamo était sous l’aile des organes de sécurité de l’État et de la police. Le nom a été choisi de manière appropriée, car le mot grec ancien « dynamo » se traduit par « force ». D’autres équipes « Dynamo » célèbres existent de nos jours à Kiev et à Dresde.

Zenit (Saint-Pétersbourg)

Les joueurs et le personnel du Zenit (Saint-Pétersburg) Etsuo Hara/Getty Images Etsuo Hara/Getty Images

Vainqueur de la Coupe UEFA en 2008, le club de football Zenit est l’équipe phare de Saint-Pétersbourg, la « capitale du Nord » de la Russie. Son nom, symbolisant le désir irrépressible de conquérir les sommets du sport, apparaît avec le club en 1940. Avant cela, il était connu sous le nom de « Stalinets » (disciple de Staline, ndlr).

Krylia Sovietov (Samara)

Match entre le FC Krylia Sovietov (Samara) - et le FC Moskva (Moscou) Iouri Strelets/Sputnik Iouri Strelets/Sputnik

Krylia Sovietov (en français : « Ailes des Soviets ») doit son nom inhabituel à l’aviation militaire soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale et, plus précisément, au légendaire avion d’attaque Il-2. En 1942, lors de la création de l’équipe, c’est Samara (Kouïbychev à l’époque) qui était le principal centre de sa production.

Locomotive (Moscou)

Match entre le FC Lokomotiv (Moscou) et le FC Nijni Novgorod (Nijni Novgorod) Grigori Sisoïev/Sputnik Grigori Sisoïev/Sputnik

Pas de surprise avec le nom de ce club de football de Moscou. L’équipe était sous la juridiction du Commissariat du peuple (ministère) des voies de communication de l’Union soviétique et, dans les premières années de son existence, ce sont les cheminots qui jouaient en son sein.

Rubin (Kazan)

Le gardien de but du Rubin (Kazan) Yury Dyupin lors du match de championnat de football russe entre le Rubin (Kazan) et le Spartak (Moscou) Egor Aleïev/TASS Egor Aleïev/TASS

Selon la légende, le club de football de la capitale de la République du Tatarstan tire son nom du système radar « Rubin », qui a été installé sur le bombardier à longue portée Tu-16 et d’autres avions produits dans l’usine locale.

Arsenal (Toula)

Joueurs d'Arsenal avant le match du championnat de football russe entre Dynamo (Moscou) et Arsenal (Toula) Stanislav Krasilnikov/TASS Stanislav Krasilnikov/TASS

Toula est considérée comme la capitale russe de l’armement. Ses usines et entreprises militaires équipent l’armée russe depuis des siècles et continuent de le faire à ce jour. Il n’est donc pas surprenant que dans une ville avec une telle histoire un club portant ce nom soit apparu.

Chinnik (Iaroslavl)

Match entre le FC Oural (Ekaterinbourg) et le FC Chinnik (Iaroslavl) Pavel Lisitsine/Sputnik Pavel Lisitsine/Sputnik

Jusqu’en 1960, l’équipe, représentant l’usine de pneus de Iaroslavl jouait sous le nom de « Khimik » (en français : « Chimiste »). Pour de nombreux fans, cette situation semblait un peu étrange et, après leurs demandes répétées, le club a reçu un nom beaucoup plus approprié – « Chinnik » (en français : « travailleur de l’usine de pneus »).

Dans cette autre publication, découvrez quels clubs de football étrangers sont détenus par des Russes.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.