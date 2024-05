Comment des Anglais inoculèrent-ils le virus du football aux Russes?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Manchester sur la Kliazma

Partenariat de la manufacture textile Savva Morozov fils et compagnie Domaine public Domaine public

À la fin du XIXe siècle, la ville d’Orekhovo-Zouïevo (située à une centaine de kilomètres à l’est de Moscou) était connue pour sa manufacture textile qui appartenait au magnat de l’industrie et mécène Savva Morozov (1862-1905). Les métiers à tisser avaient été achetés en Angleterre et des ingénieurs de l’entreprise De Jersey & Co étaient venus former les ouvriers à leur fonctionnement. Lorsqu’ils avaient du temps libre, les Anglais jouaient au football. Certains Russes considéraient ce loisir comme une manifestation d’oisiveté, pour ne pas dire un péché. D’autres pensaient que ce jeu était dangereux. D’autres encore, qu’il était une couverture pour les révolutionnaires. La curiosité l’emporta pourtant. Le ballon rond présentait un intérêt majeur : ceux qui s’adonnaient à ce jeu passaient moins de temps à boire. Le gouverneur local s’étonna pourtant de l’intérêt que pouvait présenter l’activité de courir dans tous les sens sur un terrain. Ayant appris que certains membres de la famille impériale appréciaient aussi le football, il décida d’en autoriser la pratique à condition « que le sang ne coule pas ».

Harry Charnock Domaine public Domaine public

Un des grands amateurs de football à Orekhovo-Zouïevo était Harry Charnock, le directeur des fabriques Morozov. Son père avait quitté l’Angleterre pour s’établir en Russie au début des années 1860. Ses cinq frères et lui adoraient ce sport et en firent la promotion dans l’Empire russe. La première équipe fut formée en 1887 par un des frères d’Harry Charnock. Elle ne joua que quelques années. Dix ans plus tard, il en créa une autre et invita même des spécialistes pour préparer les joueurs.

Les premières compétitions étaient toujours gagnées par les Anglais qui travaillaient dans les usines Morozov. Mais, les footballeurs russes commencèrent bientôt à remporter des victoires. Leurs premières tenues étaient bleues et blanches comme celle des joueurs de l’équipe anglaise des Blackburn Rovers.

Domaine public Domaine public

Harry Charnock se souvenait qu’il commandait presque toutes les tenues en Angleterre, à l’exception des shorts que les joueurs devaient faire faire eux-mêmes.

Mais, il y eut un problème : les premiers shorts n’en étaient pas : ils étaient longs jusqu’aux chevilles. Le capitaine de l’équipe, un Anglais, régla la question de manière radicale : il enferma ses coéquipiers dans leur vestiaire et, aidé de plusieurs de ses compatriotes, ils raccourcirent les pantalons à coups de ciseaux.

Domaine public Domaine public

Le football est à la mode

En 1909 fut créé le Club des Sports d’Orekhovo. Il s’agissait de l’un des premiers clubs professionnels enregistrés en Russie. Harry Charnock fit les choses très sérieusement : un stade ultra-moderne fut construit pour les « Morozovtsy », comme on appelait alors les joueurs de son club. Un système de drainage permettait d’assécher la pelouse rapidement. Il fallut faire quelques concessions pour satisfaire les Morozov, qui étaient vieux-croyants, notamment celle de rallonger les shorts. Les joueurs portaient donc finalement des pantalons.

FC Znamia Trouda FC Znamia Trouda

À Orekhovo-Zouïevo, on créa une ligue pour les adultes et pour les enfants. Quatre années de suite, de 1910 à 1913, les footballeurs d’Orekhovo gagnèrent le championnat de Moscou. Dans l’équipe victorieuse en 1912, on trouvait le vice-consul et espion britannique Robert Bruce Lockhart (1887-1970).

Après la Révolution d’Octobre 1917, l’équipe ne disparut pas. Elle changea seulement de nom et devint L’Étendard du Travail. En 1962, elle atteignit la finale de la Coupe d’Union soviétique, après avoir s’être débarrassée du Spartak de Moscou et du Dinamo de Leningrad. Elle fut battue 2-0 par l’équipe Chakhtiore. L’équipe reste fidèle à son passé : les joueurs entrent parfois sur le terrain dans leur tenue bleue et blanche des Blackburn Rovers.

