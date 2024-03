Sept grands films d’espionnage russes

Débusquer et neutraliser : nous vous faisons découvrir ici sept des films d’espionnage russes les plus palpitants. Ils ont été tournés pour le cinéma ou la télévision.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Héros, 2019

Karen Oganessiane/KARGO Films, 2019 Karen Oganessiane/KARGO Films, 2019

Le personnage principal de ce film a fait ses études dans l’unité Jeunesse créée pour former des enfants orphelins à devenir des agents spéciaux qui travailleront sous couverture. Cette unité a été fermée lorsque son fondateur a été tué.

Longtemps après, le passé vient bouleverser la vie tranquille que mène le personnage principal. Il va découvrir ce qui lui avait toujours été dissimulé : où et pourquoi son père, que tout le monde croyait mort, s’est caché pendant quinze ans. Pourquoi les agents formés dans l’unité Jeunesse sont-ils traqués ?

Ce film de grande envergure exploite le mythe qu’il n’y a pas d’anciens espions et qu’il n’y a que des espions morts. Tous les ingrédients des films d’espionnage y sont soigneusement rassemblés : militaires, échanges de tirs et même rencontre entre deux amis dont l’un est un traître.

Le film est sorti en Russie, mais aussi en Allemagne, au Royaume-Uni et dans les pays baltes.

>>> Cinq raisons de regarder la série d’espionnage russe GDR

Décision prise de liquider, 2018

Alexandre Aravine/Mosfilm, 2018 Alexandre Aravine/Mosfilm, 2018

Ce film d’espionnage est inspiré de faits réels : l’opération dont le but était l’exécution du chef d’un groupe terroriste dans le Caucase. Durant la Seconde Guerre de Tchétchénie (1999-2009), le FSB prend la décision de liquider le terroriste Bazgaïev. Cette mission est confiée à Egor, qui avait été otage de ce dernier. À la différence de l’un de ses camarades de régiment, Egor avait réchappé de sa captivité.

Ce film d’Alexandre Aravine avait tout pour être un succès du box-office : scénario dynamique, événements de l’histoire contemporaine russe, acteurs talentueux. Il est sorti en Europe et en Asie. Il a été présenté lors de festivals internationaux en Bulgarie, au Portugal, au Japon, au Vietnam et en Argentine.

Traduction de l’allemand, 2020

Andreï Marmontov, Vladimir Kilburg/RTR-Film, 2020 Andreï Marmontov, Vladimir Kilburg/RTR-Film, 2020

À la veille du déclenchement de la Grande Guerre patriotique, un officier du NKVD demande à une professeur d’allemand à l’Université de Moscou de l’aider à trouver un texte en moyen haut allemand dont des espions se servent comme clef de chiffrement et de déchiffrement. L’enseignante se met à la recherche du livre.

Cette série télévisée oscille entre film d’espionnage et film de guerre. Ses scénaristes n’ont pas oublié de le teinter de scènes mélodramatiques.

Août 1944, 2001

Mikhaïl Ptachouk/Ivitos, Belarusfilm, 2001 Mikhaïl Ptachouk/Ivitos, Belarusfilm, 2001

Le roman de Vladimir Bogomolov, dont ce film est l’adaptation, est inspiré de faits réels et a été traduit en trente langues.

Des agents du contre-espionnage soviétique SMERCH (abrévation de смерть шпионам / smert chpionam / mort aux espions) sont à la recherche d’un groupe d’espions qui envoient des messages chiffrés depuis la Biélorussie libérée. Le temps presse : la présence dans l’ouest de l’URSS de ces agents étrangers compromet le déclenchement d’une opération que l’Armée Rouge a préparée en secret.

La tension qui sous-tend tout le film en fait un véritable thriller. Août 1944 a été présenté au festival mexicain de Cineteca Nacional.

Retour, 2012

Oleg Larine/Triiks Media, 2012 Oleg Larine/Triiks Media, 2012

Quelque part en Europe, la police arrête deux espions russes : ils ont été découverts par un jeune agent et sont obligés de retourner en Russie. Rien de bon n’y attend le personnage principal : ses supérieurs s’apprêtent à le rendre responsable de l’échec de sa mission, ses parents, qu’il n’avait pas revus depuis longtemps, sont morts. Après avoir passé plusieurs années aux États-Unis, il peine à s’habituer à un pays qui a changé. Il va devoir élucider seul les raisons de la mort de ses parents.

Espion contre criminel : rien de nouveau a priori, mais le film est prenant.

Nous ne nous dirons pas adieu, 2018

Pavel Drozdov/Studio MOST, Russian Film Group Corporation, Tchetchenfilm, 2018 Pavel Drozdov/Studio MOST, Russian Film Group Corporation, Tchetchenfilm, 2018

Automne 1941, les troupes allemandes marchent sur Moscou. Une division d’infanterie est envoyée en direction de Kalinine (à environ cent soixante kilomètres au nord-ouest de Moscou – aujourd’hui Tver), défendue par seulement deux mille hommes. Des saboteurs mettent tout en œuvre pour que les troupes d’infanterie soviétiques n’atteignent pas Kalinine. Le personnage principal du film est soupçonné de les aider.

Ce long métrage raconte l’un des épisodes les plus dramatiques de la Grande Guerre patriotique : les Allemands avaient projeté de prendre Kalinine et de poursuivre leur offensive sur la capitale soviétique. Trois jours durant, les habitants de Kalinine défendirent leur ville et ralentirent la progression des Allemands comme ils le purent. Ce film mérite d’être regardé, ne serait-ce que pour découvrir cette histoire.

>>> Au-delà de la propagande: huit grands films montrant les deux côtés de la guerre froide

La Grande Maison, 2023

Egor Kontchalovski/SpbTvTsentre, 2023 Egor Kontchalovski/SpbTvTsentre, 2023

1965, Leningrad. Le Comte, un saboteur qui avait collaboré avec les Allemands durant la Grande Guerre patriotique, réapparaît. Par le passé, il avait voulu organiser un acte terroriste d’ampleur et détruire des bâtiments de l’administration soviétique, dont l’énorme immeuble du NKVD, également connu comme « La Grande Maison ». Le temps qui a passé ne l’a pas dissuadé de commettre un attentat. Le personnage principal de cette série, Mikhaïl Chirokov, un lieutenant-colonel du KGB, parvient à déjouer les plans du Comte mais le laisse échapper. Il part à sa recherche et découvre incidemment que deux espions américains préparent l’enlèvement d’un physicien atomiste soviétique...

Cette série en huit épisodes est une réussite. Elle transporte ses spectateurs à Leningrad, assiégée en 1942 puis en paix en 1965. Elle met aux prises des espions de tout poil. Certains d’entre eux projettent de s’enfuir en Amérique en avion. En un mot, une série ébouriffante !

Dans cet autre article, nous vous dressions le portrait de quatre espions soviétiques qui ont trahi l'URSS.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.