«Korzinotchki»: réinterprétation moderne du célèbre dessert soviétique

En Russie, сes petits gâteaux ronds ne sont pas appelés tartelettes, mais « korzinotchki » (petits paniers). Ils se sont répandus dans le pays au milieu du XXe siècle et, dans leur version classique, étaient préparés à partir de pâte brisée et de crème au beurre ou de crème protéinée. Le dessus du dessert était décoré de feuilles, de fleurs et de petits champignons réalisés par les confiseurs à partir de la même crème de manière très réaliste. À cet égard, il devient clair pourquoi les gâteaux étaient appelés « paniers » – c’est exactement ce genre de panier que vous pourriez rapporter à la maison après être allé dans la forêt pour cueillir des champignons.

Aujourd’hui, cette version du dessert est encore présente dans de nombreuses cantines et confiseries à travers le pays, mais d’autres versions, non moins savoureuses, sont aussi apparues. L’une d’elles est ces mêmes « paniers » en pâte brisée remplis de smetana (crème aigre) et décorés de baies. Cuisinons-les ensemble !

Ingrédients pour la pâte :

160g de farine

70g de beurre

40g de sucre

1 œuf

½ cuillère à café de levure chimique

1 cuillère à café de sucre vanillé/extrait de vanille

une pincée de sel

Ingrédients pour la crème :

150g de crème épaisse (au moins 30% de matière grasse)

150g de crème aigre (au moins 20% de matière grasse)

2-3 cuillères à soupe de sucre en poudre

baies de saison pour la décoration

Préparation :

Fouettez le beurre avec le sucre jusqu’à ce que les grains se dissolvent. Ajoutez le sucre vanillé ou l’extrait de vanille et un œuf et fouettez jusqu’à consistance lisse et aérée. Ajoutez la farine avec la levure chimique et le sel. Pétrissez la pâte. Faites-en une boule et laissez-la reposer au frigo pendant une demi-heure. Divisez la pâte en 8 à 10 boules. Travaillez avec une seule boule à la fois ; répartissez-la de façon homogène sur le moule avec les doigts et répétez l’opération avec le reste. Piquez le fond avec une fourchette. Transférez les moules au réfrigérateur pendant 15-20 minutes. Cuisez les tartelettes à 210°C pendant environ 15 minutes. Sortez du four et laissez refroidir complètement. Fouettez la crème épaisse très froide jusqu’à l’apparition de pics fermes. Dans un autre saladier, fouettez la crème aigre avec le sucre en poudre pendant 1 minute. Ensuite, ajoutez la crème fouettée et mélangez doucement le tout avec une spatule. Mettez la crème dans une poche à douille et remplissez les tartes refroidies. Ajoutez quelques baies fraîches de saison sur le dessus, et laissez vos tartelettes au réfrigérateur pendant quelques heures. Priatnovo appetita !

