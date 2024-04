Comment la fonte du pergélisol modifie-t-elle le paysage?

Le pergélisol couvre deux tiers du territoire de la Russie. Pendant l’été, quelques mètres de couches supérieures fondent, et le sol commence donc à «flotter». En hiver, il gèle à nouveau, ce qui crée des paysages inhabituels, mais fascinants.

Sur la péninsule de Taïmyr, en Iakoutie et en Tchoukotka, l’on peut trouver des toundras polygonales, parfois appelées « marais carrés ». Durant des milliers d’années, le sol gelait, diminuait en volume et se fissurait en hiver, tandis qu’en été, il se remplissait d’eau, poussant doucement des traînées étroites de glace à des dizaines de mètres sous le sol.

L’on trouve également de la glace stratifiée, qui se compose de couches entières de glace solide, séparées par des couches de terre.

Les scientifiques estiment qu’au cours des dernières années, le pergélisol a fondu à de plus grande profondeur qu’avant. Selon eux, il s’agit de plusieurs centimètres par décennie. L’effet de serre et l’activité humaine se révèlent être la cause de ce dégel.

« Plus le pergélisol fond, plus la température augmente, ce qui entraîne une fonte encore plus importante du pergélisol. C’est un cercle vicieux », affirme Nikita Tananaïev, chercheur de l’Institut du pergélisol Melnikov à Iakoutsk.

À long terme, la température annuelle moyenne paraît augmenter progressivement. De nos jours, les habitants des régions du nord affirment fréquemment que, dans leur enfance, les hivers étaient plus rudes et duraient plus longtemps.

