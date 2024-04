Où se trouve la plus ancienne rue de Moscou?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

L’on pense que Moscou a été fondée en 1147. Au cours des siècles de son existence, elle a été reconstruite à plusieurs reprises. Cependant, le cœur de la ville a toujours été le Kremlin. Des nobles vivaient sur son territoire et l’on y trouvait aussi des cours de monastère et des bâtiments de service.

Le Kremlin a reçu son aspect actuel à la fin du XVe siècle, mais il abrite également des constructions plus anciennes. Par exemple, la place des Cathédrales et une petite rue sans nom qui n’a pas été affectée par la transformation.

Vladimir Sergueïev/Sputnik Vladimir Sergueïev/Sputnik

Elle est située entre le palais du Patriarche et la cathédrale de la Dormition et mène, d’une part, à la place des Cathédrales, et d’autre part, à l’entrée centrale de la cathédrale de la Dormition.

Quant au reste de la ville, les historiens estiment que sa rue la plus ancienne est Varvarka, qui mène de la Place Rouge à Kitaï-Gorod. Sa première mention remonte à 1434.

Dans cet autre article, découvrez en images à quoi ressemblait Moscou à la fin du XIXe siècle.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.