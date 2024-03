Comment des géants russes ont servi en Prusse 

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Voulant faire un geste, les souverains d’autres pays lui ont donc envoyé leurs militaires extrêmement grands, qui sont entrés dans l’histoire sous le nom de « géants de Potsdam ».

Frédéric-Guillaume Ier de Prusse Antoine Pesne/German Historical Museum Antoine Pesne/German Historical Museum

L’Empire russe n’est pas resté à l’écart. Entretenant de bonnes relations avec Frédéric-Guillaume Ier, Pierre le Grand a envoyé entre 1712 et 1724 en Prusse quelque 400 recrues. Après le décès du tsar réformateur, c’est l’impératrice Anna Ivanovna qui a poursuivi la tradition.

Tous les soldats n’étaient toutefois pas retenus pour le régiment royal – seuls les plus grands y entraient, les autres se voyant envoyés dans l’armée prussienne. Les « géants de Potsdam », eux, ne prenaient pas part aux combats. Ils défilaient devant le souverain et ses convives. Qui plus est, il leur trouvait des épouses grandes dans l’espoir que même leurs progénitures se distinguent par des tailles impressionnantes.

Johann Christof Merck Johann Christof Merck

Lorsque le roi est mort en 1740, son régiment comptait 3 200 hommes. Son successeur, Friedrich II, n’a pas partagé la passion de son père et a intégré la plupart de ces soldats dans d’autres unités militaires. En 1746, Élisabeth Ire de Russie a essayé de faire rentrer les géants russes au pays –il en restait environ quatre-vingts en Prusse. L’on ignore si certains d’entre eux ont regagné leur terre natale.

