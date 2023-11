«Maintenir le peuple russe dans un état de guerre constante»: ce faux testament attribué à Pierre le

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Pierre le Grand est mort avant de pouvoir nommer un héritier et sans laisser de testament. Toutefois, en 1836, le texte d’un prétendu testament perdu de l’empereur fut publié en France. Le texte, assuraient les éditeurs, avait été retrouvé par le chevalier d’Éon dans les archives secrètes d’Élisabeth Ire en 1757. Il est intéressant de noter que Charles d’Éon (1728-1810), un aventurier et agent secret qui s’est effectivement rendu à Saint-Pétersbourg en 1755, s’est fait passer pour une femme pendant une grande partie de sa vie.

Le document s’intitulait Copie du plan de domination européenne et contenait 14 points. Le testament était rédigé sous forme d’ordre donnés à ses héritiers. Entre autres choses, le tsar leur aurait prescrit de :

Maintenir le peuple russe dans un état de guerre constante

Diviser la Pologne et s’ingérer dans les affaires de la Suède

S’emparer de la mer Noire dans le but de prendre la Turquie et la Perse

Se proclamer protecteurs des orthodoxes dans la République des Deux Nations (union polono-lituanienne), en Hongrie et dans l’Empire ottoman, en utilisant cela pour soumettre ces États.

Après avoir conquis la Turquie et la Perse, s’efforcer de soumettre l’Inde

S’efforcer de détruire la France et l’Allemagne et de conquérir toute l’Europe

Il exigeait en outre que tous les empereurs russes épousent des princesses allemandes.

En fait, le texte recommande aux héritiers de Pierre ni plus ni moins de conquérir l’ensemble du monde européen et asiatique connu. Ce « testament », bien entendu, ne correspondait pas à la forme des testaments connue dans l’Empire russe et ne contenait aucune consigne concernant la propriété et le trône, ce qui en soi indique qu’il s’agit d’un faux. Il n’incluait pas non plus des domaines de la politique étrangère chers au vrai Pierre, comme les relations avec la Hollande et la Chine.

Néanmoins, le « testament » a été réédité à plusieurs reprises et a été activement utilisé pour prouver les « véritables objectifs des Russes » pendant la guerre de Crimée. Et bien qu’en Russie la supercherie ait été démasquée dès 1877 dans un article par l’historien Sergueï Choubinski, le texte a continué à faire surface en relation avec la Russie - il a été de nouveau publié pendant la Première Guerre mondiale et a même été traduit en persan.

