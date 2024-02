Habitude alimentaire russe: ajouter du sucre à… n’importe quoi!

Russia Beyond

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

En plus d’ajouter du lait aux pâtes, vous pouvez aussi manger des pâtes... avec un peu de sucre ! Cela semble fou, mais de nombreux enfants russes aiment vraiment ce plat simple. Si votre enfant ne mange pas assez, c’est une excellente façon d’ajouter des calories à son repas. Et si vous avez un petit budget, alors il peut s’agir d’un plat principal et d’un dessert dans une même assiette !

Vous pouvez également le saupoudrer sur du pain, l’ajouter à la soupe (pour la rendre moins acide) et à presque tout, y compris les omelettes, du tvorog (fromage cottage russe) et bien d’autres plats.

Si vous manquez de produits frais pendant le long hiver, notamment de fruits et de légumes (comme c’était souvent le cas en URSS), ajouter du sucre est un moyen simple et peu coûteux de donner un meilleur goût à tout.

Dans cette autre publication, découvrez sept habitudes alimentaires russes qui peuvent sembler étranges.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.