Recette de pêches farcies aux noix et cuites au four

Les pommes cuites au miel et aux noix sont un dessert russe courant. Cependant, aujourd’hui, nous vous proposons un délice plus raffiné : les pêches cuites au four.

Ingrédients :

pêches – 2 pièces

biscuits – 50g

beurre – 30g

sucre – au goût

noix – 50g

miel – au goût

Préparation :

Coupez les pêches en deux et retirez les noyaux.

Broyez les biscuits avec le beurre à température ambiante et mélangez.

Disposez les pêches, côté coupé vers le haut, dans un plat allant au four et saupoudrez légèrement de sucre.

Étalez la garniture sur les pêches et saupoudrez-les de noix (noisettes ou pignons de pin) et d’un peu de sucre ou de miel.

Cuisez au four préchauffé à 220-230°C pendant 5-7 minutes. Servez chaud. Priatnovo appetita !

Dans cet autre article, découvrez notre recette du «kholodets aux fruits», une version rafraîchissante d’un grand classique russe.

