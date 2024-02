Les kekoury, ces sculptures naturelles géantes des étendues de Russie

Russia Beyond

Les habitants de l’Extrême-Orient russe appellent « kekoury » les piliers de roche qui se sont formés à la suite d’une exposition prolongée à l’eau et au vent. Les sculptures naturelles les plus célèbres de ce type se situent dans la région du Primorié, sur l’île de Sakhaline et sur la péninsule du Kamtchatka, mais l’on en trouve également en Tchoukotka.

Les kekoury de Tchoukotka se dressent à quelques kilomètres de la ville portuaire de Pevek. Elle s’étend sur les rives du détroit du même nom, entourée de collines. Les vents les plus forts du monde font rage à proximité (nous avons parlé de l’un d’eux, appelé « ioujak », qui peut littéralement vous faire tomber, dans cette autre publication).

Ces kekoury ressemblent à des doigts qui sortent du sol. Ils sont répartis en plusieurs groupes et n’ont pas de noms officiels, mais les habitants les surnomment à leur guise : « trône », « château », « murs » etc.

Il y a aussi ceux qui discernent le profil de Staline dans la silhouette de l’un d’eux.

Sur fond de ces rochers, les hommes semblent minuscules.

