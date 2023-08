C’est aussi la Russie… pas Yellowstone!

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La vallée des geysers, officiellement découverte en 1941, est l’une de ces merveilles naturelles dissimulées aux confins de la Russie, et plus précisément sur la volcanique péninsule du Kamtchatka, en Extrême-Orient. Il s’agit de l’un des plus importants champs de geysers au monde, qui renferme en son sein une multitude de sources chaudes, de volcans de boues, de cascades et, comme son nom l’indique, de geysers. En 2007, un vaste glissement de terrain, provoqué par de fortes précipitations, a failli ensevelir à jamais ce site d’exception. Néanmoins, quelques années plus tard, un autre incident de ce type a finalement libéré les geysers et en a même fait apparaître de nouveaux.

Sergueï Fomine/Global Look Press Sergueï Fomine/Global Look Press

Sergueï Fomine/Global Look Press Sergueï Fomine/Global Look Press

Roman Denissov/Global Look Press Roman Denissov/Global Look Press

Andreï Netchaïev/Global Look Press Andreï Netchaïev/Global Look Press

Andreï Netchaïev/Global Look Press Andreï Netchaïev/Global Look Press

Andreï Netchaïev/Global Look Press Andreï Netchaïev/Global Look Press

Andreï Netchaïev/Global Look Press Andreï Netchaïev/Global Look Press

Andreï Netchaïev/Global Look Press Andreï Netchaïev/Global Look Press

Sergueï Fomine/Global Look Press Sergueï Fomine/Global Look Press

Roman Denissov/Global Look Press Roman Denissov/Global Look Press

Andreï Netchaïev/Global Look Press Andreï Netchaïev/Global Look Press

Andreï Netchaïev/Global Look Press Andreï Netchaïev/Global Look Press

Andreï Netchaïev/Global Look Press Andreï Netchaïev/Global Look Press

Andreï Netchaïev/Global Look Press Andreï Netchaïev/Global Look Press

Andreï Netchaïev/Global Look Press Andreï Netchaïev/Global Look Press

Alexandre Lyskine/Global Look Press Alexandre Lyskine/Global Look Press

Sergueï Fomine/Global Look Press Sergueï Fomine/Global Look Press

Roman Denissov/Global Look Press Roman Denissov/Global Look Press

Andreï Netchaïev/Global Look Press Andreï Netchaïev/Global Look Press

Andreï Netchaïev/Global Look Press Andreï Netchaïev/Global Look Press

Andreï Netchaïev/Global Look Press Andreï Netchaïev/Global Look Press

Andreï Netchaïev/Global Look Press Andreï Netchaïev/Global Look Press

Andreï Netchaïev/Global Look Press Andreï Netchaïev/Global Look Press

Alexandre Lyskine/Global Look Press Alexandre Lyskine/Global Look Press

Dans cet autre article, découvrez les falaises de Koutkhiny Baty au Kamtchatka, une symphonie de pierre ponce.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.