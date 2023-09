Quid de ces pyramides en pierre laissées par des touristes

Russia Beyond

Dans les montagnes, il est parfois possible d’apercevoir des amas artificiels de pierres. Il s’agit de cairns – qui sont appelés en Russie « gouriï » ou « tour » – que laissent des touristes. Mais d’où vient cette tradition ?

Depuis la nuit des temps, l’on érigeait ce genre de pyramides en guise de points de repère. Les plus grandes pouvaient signifier que des tumulus ou des dolmens se trouvaient à côté ; celles situées à intervalles réguliers pouvaient indiquer la direction et, enfin, celles que l’on trouve en montagnes indiquent que l’endroit est le point le plus haut du relief.

Chez les Bouriates et les Touvains, l’on trouve des structures similaires appelées « obo ». Elles se trouvent également le long des routes et des sentiers de montagne, peuvent être ornées de rubans et sont érigées en signe de respect pour les esprits locaux.

De nos jours, les amateurs de randonnée en montagne les placent le long de leur chemin afin de ne pas se perdre et de laisser des informations aux groupes suivants.

Cependant, il y a aussi des touristes qui construisent des pyramides par pure inertie.

