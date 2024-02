Pourquoi les Russes boivent-ils souvent du thé au citron?

Russia Beyond

Joseph Staline, le dirigeant le plus controversé de l’histoire russe, avait également certaines caractéristiques humaines communes – par exemple, l’amour pour le thé.

Le maréchal Alexandre Vassilievski a témoigné : « Habituellement, lors des réunions, son assistant lui apporte un verre de thé au citron… Staline presse le citron dans le thé, ajoute du cognac et boit le thé gorgée par gorgée… ».

Staline n’était pas le seul à adorer le thé au citron et l’on peut dire que cette habitude est spécifiquement russe.

« Personne ne fait cela nulle part ailleurs, a déclaré à l’AiF (Argoumenty i Fakty, hebdomadaire d’information générale) Svetlana Oustiougova, experte en desserts russes. La tradition est apparue dans les relais postaux (aux XVIIIe et XIXe siècles) lorsque les voyageurs changeaient de cheval. Les routes étaient en mauvais état, donc ils avaient souvent le mal des transports. Quelque chose d’aigre aide dans ce cas, et on leur proposait donc du thé (pour se réchauffer) avec du citron (pour se sentir mieux) ».

De plus, dans un pays froid comme la Russie, il est important de consommer des aliments contenant de la vitamine C. Cependant, tous les Russes ne préfèrent pas le thé au citron. Certains aiment le boire à la manière anglaise, avec du lait ; mais beaucoup font un choix en faveur du thé nature.

