Trois grands noms de l’iconographie russe du XVIIe siècle

Le peintre d’icônes moscovite Simon Ouchakov a créé son propre style, qui conjuguait les traditions de l’école locale et le style de peinture occidental. Des images on ne peut plus réalistes sont nées de son pinceau. Tel est le cas du Mandylion qu’il a peint pour l’église de la Trinité de Nikitinki. Il a en outre créé sa propre version de l’image de Notre-Dame de Vladimir. Intitulée L’arbre de l’État russe, l'icône représente un arbre poussant de la cathédrale de la dormition du Kremlin ; sur ses branches, dans des médaillons, figurent des saints moscovites, et en bas, derrière les remparts du Kremlin, l’on voit le tsar Alexis Ier et sa famille. Il s’agit en réalité de la toute première tentative de créer un arbre généalogique de la famille du monarque dans les traditions occidentales.

C’est sous sa direction qu’était engagé dans la cathédrale de l’Archange-Saint-Michel Goury Nikitine, cet artiste originaire de Kostroma. Coloriste inégalé, il a créé des fresques étonnement vives dans l’église du Prophète-Élie de Iaroslavl ainsi que dans le monastère de la Sainte-Trinité-de-Daniel (à Pereslavl-Zalesski) et dans la cathédrale de la Dormition de Rostov. Quant à ses fresques de la cathédrale de la Transfiguration de Souzdal, les personnages représentés paraissent vivants !

Fiodor Zoubov, tel est le nom du successeur de Simon Ouchakov dans le palais des Armures. Il a servi sous Michel Ier, Alexis Ier et les frères Ivan V et Pierre Ier. C’est à lui que les commandes les plus importantes de l'époque ont été confiées, dont celles au Kremlin, au couvent de Novodievitchi et au monastère Donskoï de Moscou.

D’ailleurs, son nom est entré dans l’histoire comme celui de l’auteur du tout premier portrait russe : il a peint les tsars Michel Ier et Alexeï Ier devant le Mandylion.

