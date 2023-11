Qui a été le premier peintre d’icônes russe?

L’on dit que sa main était guidée par les forces célestes et que, lorsque le maître ne pouvait plus créer d’icônes lui-même, un ange lui est apparu et a peint une image pour lui. Que sait-on d’autre sur Alipi Petcherski, le premier peintre d’icônes de Russie?

Il a étudié auprès des maîtres grecs qui ont décoré l’église de l’Assomption de la laure des Grottes de Kiev à la fin du XIe siècle et a assisté en même temps à l’apparition de l’icône de la Vierge Marie : selon la légende, elle est apparue sur l’autel, et une colombe s’est envolée de ses lèvres et a pénétré dans la bouche du Christ – son icône se trouvait à proximité. Des miracles ont accompagné Alipi Pecherski (aussi appelé Olympe des Grottes en français, environ 1050 – 1114) tout au long de sa vie : un jour, des moines ont décidé de détourner l’argent qu’on leur avait donné pour la création d’icônes. Lorsque le client s’est présenté au maître, qui n’en savait rien, les images saintes sont soudain apparues sur des planches vierges. Et même lorsqu’un incendie a détruit l’église où se trouvaient les icônes, celles-ci n’ont pas souffert du feu.

Les gens se rendaient auprès des icônes d’Alipi Petcherski dans l’espoir de guérir. Devenu aveugle, le prince Roman de Tchernigov a par exemple demandé qu’on lui apporte de la laure une image de la Mère de Dieu des Grottes. L’icône a été placée avec soin dans un bateau qui s’est dirigé vers Briansk, mais l’embarcation s’est brusquement arrêtée et l’image miraculeuse s’est elle-même placée sur un chêne qui se dressait face à la rivière Sven. Le prince s’en est immédiatement approché et, se prosternant en prière, a recouvré la vue. C’est à cet endroit qu’a été construit le monastère de l’Assomption de Sven, où se trouvait jusqu’en 1925 l’icône.

Le bienheureux Alipi, peintre d'icônes des Grottes, à qui un ange peint une icône, par Vassili Raïev Vassili Raïev Vassili Raïev

À la fin de sa vie, alors qu’Alipi ne pouvait plus tenir un pinceau, un ange lui est apparu et a peint à sa place l’icône de l’Assomption de la Mère de Dieu. Au matin, cette dernière s’est miraculeusement retrouvée dans le temple.

